Capturan funcionario de la DNI por hackeo a Fiscalía y robo de datos de seguridad nacional

Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de la Dirección Nacional de Inteligencia, fue arrestado en Neiva por acceder ilegalmente a sistemas de la Fiscalía y la Unad, y por sustraer copias de datos estratégicos de seguridad nacional.

Las autoridades colombianas desarticularon una operación de ciberdelincuencia interna al capturar a Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas de 36 años y funcionario activo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La detención se produjo en la madrugada del sábado 7 de noviembre en el barrio Quirinal de la ciudad de Neiva. La investigación revela que el detenido habría ejecutado ataques informáticos contra la Fiscalía General de la Nación y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia ( Unad).

Operación NOMOS y robo de copia espejo

La captura se ejecutó mediante la operación 'NOMOS', coordinada por el Grupo de Apoyo al Legal y a la Inteligencia (Gaula) Militar con el apoyo técnico de la Unidad de Criminalística y Ciencias Policiales (CTI) de la Fiscalía. Los agentes lograron ubicar a Oyola Tovar cerca de un centro de salud en Neiva tras un mes de vigilancia exhaustiva. Durante la operación, las fuerzas del orden aseguraron evidencias que vinculan al funcionario con la sustracción no autorizada de una "copia espejo" del Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia del Estado.

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Acceso abusivo a sistemas de seguridad nacional

El Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia es una de las plataformas más blindadas del país y contiene datos estratégicos sobre seguridad nacional, operaciones militares en curso y perfiles de contrainteligencia. Según el balance oficial del Gaula Militar, las acciones ilícitas cometidas por Oyola Tovar ocurrieron entre 2017 y 2023. Las autoridades atribuyen a este funcionario el acceso abusivo a información sensible relacionada con procesos electorales y a inteligencia estratégica que comprometió la seguridad nacional.

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Perfil profesional y vínculos políticos

Oyola Tovar se desempeñaba como Gestor de Inteligencia Máster Grado 4, especializado en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y desarrollo de software. Laboraba bajo la estructura de la Gobernación del Huila y su ingreso a la Dirección Nacional de Inteligencia ocurrió durante la administración del expresidente Gustavo Petro. Circulan versiones en redes sociales que vinculan su cercanía con el petismo, respaldadas por publicaciones en sus perfiles públicos donde mostraba apoyo al expresidente. Además, entre 2018 y 2022, formó parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del entonces senador Rodrigo Villalba Mosquera, hoy gobernador del Huila por el Partido Liberal.

Imputación y próximas audiencias judiciales

El detenido fue capturado con orden judicial y se encuentra bajo investigación por múltiples delitos graves, incluyendo concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático, falsedad material en documento público y fraude procesal. Fuentes de inteligencia y contrainteligencia indican que la orden de captura también contempla cargos por espionaje, constreñimiento electoral y filtración de información de seguridad nacional. En las próximas horas, un juez de control de garantías presidirá las audiencias de legalización de captura, imputación y definición de la medida de aseguramiento para determinar la situación jurídica del ingeniero.