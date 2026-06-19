Capturan y envían a prisión a alias Víctor Chalá, señalado cabecilla de disidencias de las Farc

John Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, fue enviado a prisión tras ser capturado en Flandes, Tolima. Es señalado como cabecilla de finanzas del frente Darío Gutiérrez de las disidencias de las Farc y presunto autor intelectual del homicidio del periodista Mateo Pérez.

John Edison Chalá Torrejano, conocido como alias Víctor Chalá , señalado cabecilla de las disidencias de las Farc con injerencia en los departamentos de Huila y Antioquia, fue enviado a prisión junto con otro individuo identificado como alias el Indio, luego de ser capturados en un operativo de la Dijín de la Policía Nacional en el peaje de Flandes, Tolima.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron varios elementos que evidencian su actividad delictiva, incluyendo armas de fuego, municiones y una suma considerable de dinero en efectivo. La Fiscalía General de la Nación informó que Chalá enfrenta múltiples acusaciones, entre ellas ser el presunto autor intelectual del homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido en la vereda Palmichal, en Briceño, Antioquia.

Este crimen conmocionó a la opinión pública y ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades, que buscan esclarecer los móviles y responsables del asesinato del comunicador social. De acuerdo con el ente acusador, entre 2023 y 2025, Víctor Chalá hizo parte del frente Darío Gutiérrez de las disidencias de las Farc, donde desempeñaba el rol de cabecilla de finanzas.

En esa posición, habría ordenado y coordinado extorsiones a comerciantes y habitantes de varios municipios del Huila, como Neiva, Villavieja, Baraya, Tello, Fortalecillas y Aipe. Además, se le atribuyen la citación de reuniones ilícitas, la orden de atentados terroristas y el recaudo de dinero producto de las exigencias extorsivas.

Las investigaciones también revelaron que dos de los hombres que lo acompañaban durante su captura estaban vinculados a una empresa de vigilancia privada, pero no contaban con la autorización para portar armas de fuego ni existía un contrato formal de prestación de servicios con Chalá. Según las autoridades, estos individuos le brindaban seguridad y facilitaban sus desplazamientos entre Antioquia y Caquetá, lo que evidencia una estructura de apoyo logístico para sus actividades criminales.

En el operativo realizado en el peaje de Flandes, los agentes encontraron en la camioneta en la que se movilizaban Chalá y sus acompañantes cuatro pistolas calibre 9 milímetros, ocho proveedores, 115 cartuchos, siete teléfonos celulares y 33 millones de pesos en efectivo. Cuatro de los capturados fueron cobijados con medida de aseguramiento domiciliaria, mientras que Chalá y alias el Indio fueron enviados a prisión.

La Fiscalía sostiene que Chalá actualmente estaría bajo el mando de alias Primo Gay, un cabecilla de las disidencias con influencia en varias regiones del país. Este caso pone de relieve la persistencia de grupos armados ilegales en Colombia, que continúan generando violencia y afectando a comunidades enteras.

Las autoridades han reiterado su compromiso de desmantelar estas estructuras y llevar ante la justicia a los responsables de delitos como extorsión, homicidio y terrorismo, que atentan contra la seguridad y la paz de los colombianos





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