Capturan y judicializan a presunto asesino de hincha del Junior en Cartagena

La Fiscalía imputó cargos por homicidio agravado a Jafre José Hernández Julio, alias 'Jafre', capturado en Bogotá como presunto responsable del asesinato de Gabriel Acosta, líder de la barra Los Kuervos, ocurrido el 8 de abril tras un partido de Copa Libertadores.

La Fiscalía General de la Nación confirmó la imputación de cargos contra Jafre José Hernández Julio, alias 'Jafre', como presunto responsable del homicidio de Gabriel Alfredo Acosta Navas, de 32 años, conocido como 'Gabo' y líder de la barra 'Los Kuervos' de Cartagena , seguidora del Atlético Junior de Barranquilla.

El crimen ocurrió la noche del 8 de abril tras el partido entre Junior y Palmeiras por la Copa Libertadores, cuando la víctima salía del estadio Jaime Morón. Según las autoridades, el ataque fue perpetrado por seguidores de otra escuadra futbolera y quedó registrado en videos que circularon en redes sociales.

En las grabaciones se observa cómo Acosta cae en la parte externa de un conjunto residencial en el barrio Escallón Villa, mientras es agredido por varios sujetos con arma blanca y objetos contundentes. El hombre recibió múltiples heridas de cuchillo, cerca de 12 puñaladas, y luego fue golpeado con una piedra, causando indignación en la comunidad barrista y la ciudadanía en general.

Tras el crimen, las autoridades iniciaron una exhaustiva investigación que incluyó el análisis de más de 90 horas de videos de cámaras de seguridad, testimonios y otros elementos técnicos. El 27 de abril, el general Gelver Yecid Peña Araque confirmó la identificación de uno de los tres presuntos implicados. Se trataba de Jafre José Hernández Julio, de 24 años, natural de Cartagena, quien habría huido a Bogotá para evadir a la justicia.

Su captura se produjo el 12 de mayo en la localidad de Ciudad Bolívar, en cumplimiento de una orden judicial. La Fiscalía, a través de una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar, presentó la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario, valorando el material probatorio recolectado. Este martes 26 de mayo, en audiencias preliminares, la Fiscalía imputó al procesado el delito de homicidio agravado.

El ente acusador indicó que las pruebas incluyen videos de cámaras de seguridad, testimonios y análisis técnicos que sustentan la presunta participación de Hernández Julio en los hechos. El caso continúa en etapa de investigación, mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento total del crimen y la posible participación de otros involucrados. El asesinato de Gabriel Acosta reavivó el debate sobre la violencia en el fútbol colombiano y la necesidad de reforzar la seguridad en los estadios y sus alrededores.

La comunidad barrista de Cartagena y Barranquilla ha rechazado enérgicamente el hecho, exigiendo justicia y medidas para prevenir futuros incidentes. La captura e imputación de 'Jafre' representa un avance significativo, pero se espera que los demás responsables también sean llevados ante la justicia





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