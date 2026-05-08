Capturas de personas presuntamente vinculadas a la minería ilegal en Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga reportó la captura de 27 personas presuntamente vinculadas a la explotación ilícita de yacimientos mineros en lo que va de 2026, como resultado de 11 operativos ejecutados en articulación con la fuerza pública. El secretario del Interior, Alfonso Pinto Frattali, advirtió sobre el deterioro que estas actividades están generando en los ecosistemas urbanos.

La Alcaldía de Bucaramanga reportó la captura de 27 personas presuntamente vinculadas a la explotación ilícita de yacimientos mineros en lo que va de 2026, como resultado de 11 operativos ejecutados en articulación con la fuerza pública.

El balance fue entregado este 7 de mayo por la Secretaría del Interior, dependencia que ha liderado la estrategia interinstitucional para desarticular las redes que operan principalmente en la escarpa occidental, una de las zonas ambientalmente estratégicas de la capital santandereana





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