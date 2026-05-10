Capturas y homenajes en Colombia: noticias y reacciones

Este JSON contiene noticias y reacciones en Colombia, incluyendo la captura de presuntos implicados en el asesinato de Juan Felipe Rincón, la rendición de homenaje a Mateo Pérez y la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Las autoridades capturaron en Carmen de Apicalá, Tolima, a dos de los señalados responsables del homicidio de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional.

Los implicados deberán enfrentar la audiencia de acusación y se declararon inocentes. El informe de Medicina Legal reveló que Juan Felipe Rincón recibió más de una decena de golpes con objetos contundentes antes del disparo que le causó la muerte. Periodistas y ciudadanos rindieron homenaje a Mateo Pérez en Medellín tras su asesinato en Briceño. La Policía capturó a ocho integrantes de las disidencias de las Farc y dos del ELN en Cúcuta y su área metropolitana.

La fundación expresó solidaridad con la familia de Mateo y con todos los periodistas que sufren amenazas por su profesión. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras falleció a los 64 años y Colombia reacciona tras su muerte. Lamentablemente, Mateo Pérez, uno de los mejores de su generación, también perdió la vida en Briceño





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Capturas Homenajes Mateo Pérez Germán Vargas Lleras Colombia Aficionados Noticias Reacciones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Así abrió el dólar en Colombia este viernes 8 de mayo de 2026Un analista aseguró que Colombia atraviesa un periodo preelectoral, un escenario que suele generar alta volatilidad y que se suma a la incertidumbre del contexto internacional.

Read more »

Prosperidad Social anunció inicio de pagos de Colombia Mayor desde este 11 de mayoProsperidad Social confirmó el inicio del ciclo 4 de pagos de Colombia Mayor, que beneficiará a millones de adultos mayores en todo el país durante mayo.

Read more »

Colombia despide a uno de los políticos y abogados más influyentes y reconocidos de ColombiaEl líder natural del partido político Cambio Radical y ex líder en varias carteras del Estado colombiano, Germán Vargas Lleras, ha fallecido. Durante su extensa carrera política, Vargas Lleras ocupó posiciones de gran poder como vicepresidente, ministro de Vivienda, y senador.

Read more »

Quién fue Germán Vargas Lleras: el político que hizo del poder su oficio y marcó tres décadas de vida nacionalEl exvicepresidente de Colombia falleció este viernes 8 de mayo a los 64 años en Bogotá.

Read more »