CAR alerta sobre incendios por El Niño: 95% son humanos en Colombia

La CAR advierte que el 95% de los incendios forestales en Colombia son causados por humanos. El Fenómeno de El Niño intensifica sequías y riesgos sanitarios.

La Comisión Ambiental Regional (CAR) ha emitido una advertencia prioritaria sobre la elevada vulnerabilidad de los ecosistemas colombianos ante la posible intensificación del Fenómeno de El Niño. Esta autoridad ambiental ha enfatizado que la prevención de incendios forestales, la contaminación del aire y la protección de las fuentes hídricas son acciones urgentes frente al aumento de temperaturas y la reducción de precipitaciones asociadas a este fenómeno climático global.

95% de incendios son causados por humanos en Colombia

Los datos presentados por la autoridad ambiental revelan que el 95 % de los incendios forestales en Colombia son provocados directamente por actividades humanas evitables. Esta situación crítica se agrava significativamente durante las fases del Fenómeno de El Niño, ya que las altas temperaturas, los fuertes vientos y la sequedad extrema de la vegetación crean condiciones ideales para la propagación rápida de las llamas en todo el territorio nacional.

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Entre las prácticas más peligrosas que la CAR insiste en evitar se encuentran la quema irresponsable de basura, la disposición inadecuada de residuos sólidos y el manejo negligente de materiales inflamables en zonas naturales. Acciones aparentemente menores, como abandonar vidrios, colillas de cigarrillo, brasas encendidas o cualquier tipo de residuo en espacios naturales, pueden actuar como detonantes inmediatos de emergencias ambientales de gran escala.

Impacto sanitario de la contaminación por humo

La quema de residuos no solo incrementa el riesgo de propagación del fuego en épocas secas, sino que también genera graves consecuencias para la salud pública a largo plazo. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación del aire atmosférico provoca alrededor de 7 millones de muertes prematuras al año en el mundo, una cifra alarmante.

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Muchas de estas muertes están directamente relacionadas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares derivadas de la exposición a contaminantes presentes en el humo de los incendios y la quema indiscriminada de materiales diversos. La autoridad ambiental destaca que separar correctamente los residuos y evitar las quemas son acciones sencillas pero fundamentales para mitigar estos impactos sanitarios y garantizar la disponibilidad de agua potable.

Reducción de lluvias afecta hasta 60% las fuentes hídricas

El Fenómeno de El Niño está estrechamente asociado con periodos prolongados de sequía que reducen drásticamente las precipitaciones en diversas regiones del país. En algunas zonas específicas, las lluvias pueden disminuir hasta en un 60 %, lo que afecta severamente la disponibilidad del recurso hídrico y aumenta la presión sobre quebradas, ríos y acuíferos estratégicos para el abastecimiento de las comunidades locales.

Para enfrentar este escenario, la CAR recomienda disposicion adecuada de residuos sólidos, evitar arrojar elementos calientes en zonas verdes y promover la reducción, reutilización y reciclaje. La protección del ambiente empieza con decisiones cotidianas y corresponsabilidad de todos para prevenir emergencias ante el cambio climático y asegurar la sostenibilidad de los ecosistemas colombianos.