CAR Cundinamarca Intensifica Operativos Contra el Tráfico Ilegal de Productos Forestales

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) intensifica sus acciones de control y vigilancia en las regiones de Chiquinquirá, Ubaté y Rionegro, logrando importantes decomisos de madera y la aprehensión de personas involucradas en el tráfico ilegal de productos forestales. Estas acciones buscan proteger la flora, los recursos hídricos y las áreas de especial importancia ambiental.

Las recientes intervenciones llevadas a cabo en las tres regionales de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) revelan una preocupante realidad: el aprovechamiento y la movilización ilegal de productos forestales siguen representando una seria amenaza para la flora, las áreas de especial importancia ambiental y los recursos hídricos. Los operativos conjuntos con la Policía Nacional en distintos puntos del territorio han permitido identificar y decomisar cantidades significativas de madera, incluyendo especies nativas en peligro de extinción. Esta situación subraya la necesidad de intensificar los esfuerzos de control y vigilancia para proteger el patrimonio natural de la región, garantizando que el uso del recurso forestal se realice de manera sostenible y conforme a la normativa vigente.

La Dirección Regional de Chiquinquirá reportó el mayor volumen de material decomisado, con un total aproximado de 29,1 m³ de madera. En uno de los casos más destacados, se aprehendieron 12,67 m³ de bloques de cedro de montaña (Cedrela sp.), una especie nativa clasificada en categoría de amenaza, transportados sin salvoconducto ni la documentación requerida para acreditar su legal movilización. Otro operativo reveló la movilización ilegal de 6,33 m³ de madera de la misma especie, también sin los permisos necesarios. Además, se detectó el transporte de 4,77 m³ de madera de gmelina (Gmelina arborea) con una guía de movilización vencida. Todo este material fue puesto a disposición de la CAR y trasladado al Centro de Atención y Valoración Forestal (CAVF) en Mosquera, mientras el área jurídica inicia los procesos correspondientes. Estos hallazgos demuestran la persistencia de prácticas ilegales que ponen en riesgo la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la región.

En la Dirección Regional de Ubaté, en la vereda Chirvaneque del municipio de Lenguazaque, se evidenció la afectación de un área cercana a 0,25 hectáreas dentro de la ronda de protección del río Lenguazaque y una quebrada innominada. Se hallaron aproximadamente 3 m³ de madera de eucalipto, representados en 95 tocones, 28 trozas y 20 bloques, comprometiendo recursos hídricos estratégicos. La Dirección Regional de Rionegro, por su parte, reportó la aprehensión de dos personas realizando tala ilegal y el decomiso de 30 basas, con un volumen aproximado de 1 m³, además de una motosierra utilizada para la actividad ilícita. Estas acciones coordinadas entre la CAR y la Policía Nacional son fundamentales para combatir la deforestación y proteger los ecosistemas vulnerables.

El director regional de Chiquinquirá, Yiber González, resaltó la importancia de estos resultados y el compromiso de la Corporación en la lucha contra el tráfico ilegal de productos forestales, asegurando la continuidad de las acciones conjuntas para garantizar el uso sostenible del recurso forestal. La detección oportuna y la actuación técnica son clave para prevenir mayores daños ambientales y aplicar las sanciones correspondientes.





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