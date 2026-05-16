CAR pide medidas permanentes frente a sequía y cambio climático

El funcionario de la CAR, Ballesteros, alerta sobre el aumento de probabilidades de sequía en el país y pide medidas permanentes frente al cambio climático y el estrés hídrico. La entidad adelanta acciones como recuperación de microcuencas, construcción de reservorios y entrega de kits para recolección de agua lluvia. Los embalses de Bogotá y municipios cercanos están en niveles críticos, con sistemas como Sisga y Tominé apenas sobre el 50 % y Chuza sobre el 34 %. Se recomienda inversiones basadas en naturaleza, reutilización de aguas, aprovechamiento de aguas lluvias y uso de electrodomésticos de bajo consumo energético.

El funcionario de la CAR , Ballesteros , alerta sobre el aumento de probabilidades de sequía en el país y pide medidas permanentes frente al cambio climático y el estrés hídrico .

La entidad adelanta acciones como recuperación de microcuencas, construcción de reservorios y entrega de kits para recolección de agua lluvia. Los embalses de Bogotá y municipios cercanos están en niveles críticos, con sistemas como Sisga y Tominé apenas sobre el 50 % y Chuza sobre el 34 %. Se recomienda inversiones basadas en naturaleza, reutilización de aguas, aprovechamiento de aguas lluvias y uso de electrodomésticos de bajo consumo energético





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