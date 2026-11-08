Caracol Televisión evacua sede por amenaza de bomba y drones en Bogotá

Caracol Televisión evacuó su sede en Bogotá tras alertas de bomba y drones. El canal confirmó amenazas de grupos ilegales contra medios de comunicación en la capital colombiana.

Las instalaciones de Caracol Televisión fueron evacuadas durante la noche del sábado tras recibir alertas de seguridad relacionadas con posibles atentados. Esta medida de protección inmediata involucró la salida urgente de periodistas, personal técnico y otros empleados presentes en las oficinas. La situación se presentó mientras se emitía el noticiero de las siete de la noche, interrumpiendo temporalmente la programación habitual del canal.

Detalles de la amenaza y evacuación inmediata

El percance obedeció a la activación de una alerta por una presunta amenaza de bomba detectada en el lugar. Información extraoficial reveló que el motivo preciso fue la detección de la presencia de drones sobrevolando la sede principal de la empresa. La evacuación comenzó cuando el jefe de emisión salió corriendo e instó a todo el personal dentro de la edificación a realizar lo mismo de manera inmediata. La medida de seguridad se implementó para garantizar la integridad física de todas las personas en las instalaciones.

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Posiciones oficiales del canal y contexto

Cerca de las 9:30 p. m., Caracol Televisión publicó un comunicado oficial en sus redes sociales explicando los hechos. La empresa señaló que fue informada por las autoridades sobre la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Adoptaron todas las medidas de protección necesarias para resguardar a su personal y sus instalaciones. El comunicado indicó que cualquier información adicional sería proporcionada únicamente por las autoridades competentes para evitar especulaciones.

La sede principal de Caracol Televisión se encuentra ubicada en la Calle 103 número 69B-43, en el barrio La Floresta. Esta dirección pertenece a la localidad de Suba, situada en el norte de la capital de la República. Según fuentes cercanas a la empresa, no había ocurrido nada fuera de lo cotidiano en los días previos que pudiera haber indicado una amenaza inminente sin el aviso oficial.

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Impacto en otros medios y medidas preventivas

Hacia las diez de la noche, Caracol Radio también publicó un mensaje en sus redes sociales informando sobre el riesgo. La emisora confirmó que las autoridades les advertían sobre la posibilidad de atentados dirigidos no solo a ellos, sino también contra otros medios de comunicación. En coordinación con las autoridades, activaron los protocolos y las medidas preventivas necesarias para proteger a sus periodistas, colaboradores y visitantes.

Caracol Radio pidió garantías explícitas para el ejercicio de su labor informativa en medio de esta crisis. Reiteraron que su compromiso es seguir informando a Colombia con rigor, independencia y responsabilidad. Cumplir esa labor exige garantías seguras para quienes trabajan cada día al servicio del derecho ciudadano a estar informado. La situación refleja una escalada en las amenazas contra la libertad de prensa en la región.