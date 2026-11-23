Coca-Cola trae su Caravana Navideña a Medellín el 9 de diciembre a las 18:00. Conoce las rutas por Plaza Mayor y El Poblado para vivir la experiencia festiva.

Medellín recibirá el 9 de diciembre a las 18:00 la Caravana Navideña de Coca-Cola, una tradición que ilumina las calles de la ciudad con sus camiones decorados y música festiva. Este es el tercer año consecutivo que la marca realiza esta gira por diferentes regiones del país, buscando acercar a las personas a la atmósfera de la temporada decembrina.

Itinerario confirmado en la capital antioqueña

Coca-Cola ha detallado que el recorrido se extenderá por las principales avenidas y puntos emblemáticos de la ciudad. Entre las ubicaciones confirmadas se encuentran la Plaza Mayor, el centro de convenciones y exposiciones junto a La Alpujarra, la zona de Los Puentes y el exclusivo sector de El Poblado. Además, la ruta incluirá una parada en Envigado, específicamente en el centro comercial Éxito de ese municipio.

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Aunque la ruta completa y los horarios exactos de cada parada aún no se han divulgado totalmente, la organización recomienda planificar la asistencia con anticipación. Los fanáticos deben revisar el mapa oficial que se publicará el 6 de diciembre en la sección de caravanas 2026 del sitio web de Coca-Cola y en sus redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube.

Antecedentes y duración estimada del evento

La logística del evento en Medellín tiene precedentes claros basados en ediciones anteriores. Según reportes de Telemedellín, en la edición del año pasado, que se llevó a cabo el 11 de diciembre, la caravana transitó por la ciudad entre las 18:30 y las 21:30 horas, manteniendo una duración aproximada de tres horas para completar el trayecto.

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Esta nueva visita forma parte de la campaña promocional "Esta Navidad, regalémonos estar juntos". La iniciativa tiene sus raíces en la tradición iniciada en 1995, cuando la marca estrenó el comercial televisivo Holidays Are Coming, que popularizó la imagen de una flota de camiones rojos iluminados recorriendo paisajes nevados, evocando un sentido de nostalgia y celebración familiar.

Experiencias complementarias en centros comerciales

La presencia de la caravana no es el único atractivo navideño organizado por Coca-Cola en la región. Desde el 7 hasta el 20 de diciembre, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., el Centro Comercial Santafé albergará un espacio especial titulado Mi Papel Mágico. Esta experiencia interactiva permite a los asistentes convertir fotografías en ilustraciones únicas para crear papel de regalo y tarjetas personalizadas.

Quienes no puedan asistir presencialmente a las instalaciones de Santafé tendrán la opción de diseñar sus materiales de manera digital. A través del asistente virtual disponible en la página web de Coca-Cola Colombia, los usuarios pueden descargar y e imprimir sus creaciones desde la comodidad de sus hogares, facilitando la participación en la actividad.

Perspectivas de marketing de la marca

María Teresa Pérez, directora de Marketing de Coca-Cola para Colombia y Venezuela, ha enfatizado el propósito estratégico detrás de estas iniciativas. La ejecutiva señala que cada año la Navidad ofrece nuevas oportunidades para que las personas se encuentren y compartan, y la marca busca acompañar esos momentos con experiencias disfrutables en las ciudades, en familia y también desde casa.

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La gira nacional de la Caravana Navideña comenzó su recorrido el 28 de noviembre en Bogotá, donde presentó un espectáculo inaugural. Continuó su travesía por esa misma ciudad el 29 de noviembre, visitó Barranquilla el 4 de diciembre, llega ahora a Medellín el 9 de diciembre y concluirá su paso por el país el 13 de diciembre en Cali.