Caravana policial atacada en Ocaña, operaciones conjuntas en zonas rurales y ataques a tropas del Ejército

Un ataque perpetrado por integrantes del Eln contra una caravana policial en Ocaña, así como operaciones conjuntas en zonas rurales y ataques a tropas del Ejército en El Carmen.

En la madrugada de este jueves, una caravana de la Policía Nacional fue atacada con ráfagas de fusil mientras se desplazaba por una zona rural del municipio de Ocaña.

El hecho se registró en medio de operaciones de control territorial adelantadas junto al Ejército Nacional sobre la vía que comunica los sectores de Otaré y Río de Oro. Según el coronel Jorge Bernal, comandante de la Policía de Norte de Santander, el ataque habría sido perpetrado por integrantes del Eln que delinquen en esa zona del departamento.

Los uniformados lograron responder de manera oportuna al hostigamiento y ejecutar una maniobra táctica que permitió evacuar al personal hacia el casco urbano de Ocaña sin que se presentaran policías heridos o fallecidos. Aunque no hubo víctimas, una camioneta oficial resultó impactada durante el ataque y quedó estacionada sobre la vía rural mientras las autoridades aseguraban el corredor.

Las autoridades señalaron que desde hace varios días se vienen desarrollando operaciones conjuntas en esta zona debido a la presencia e injerencia del Eln en corredores rurales de Norte de Santander. Además, desde el día anterior, se habían presentado acciones violentas contra tropas del Ejército cerca del municipio de El Carmen, donde presuntamente intentaron atacar a los militares con artefactos explosivos.

Las unidades de la Policía y el Ejército permanecen desplegadas en la zona adelantando operativos para contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad de las comunidades rurales del Catatumbo y el occidente de Norte de Santander





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