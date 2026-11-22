El cardenal Ernest Simoni, de 98 años, mantuvo la calma al escuchar gritos extraños durante una oración de exorcismo en el Santuario de San Pío de Pietrelcina, Italia, el 17 de noviembre.

El pasado martes 17 de noviembre, una celebración religiosa en el Santuario de San Pío de Pietrelcina, ubicado al sur de Italia, dejó una escena inusual que rápidamente captó la atención de fieles y medios de comunicación. Durante la misa, el cardenal Ernest Simoni, sacerdote católico albanés de 98 años, estaba recitando una oración de exorcismo cuando se escucharon supuestos gritos y ruidos provenientes de los fieles presentes, los cuales generaron un fuerte impacto en quienes seguían la transmisión en vivo.

Detalles del ritual y reacción del cardenal

La grabación, que tiene una duración aproximada de tres minutos, muestra al cardenal Ernest Simoni recitando en latín una plegaria compuesta por el papa León XIII, conocida por invocar la protección de Dios y de San Miguel Arcángel frente al demonio y las influencias malignas. Apenas pocos segundos después de que el religioso comienza a leerla, se empiezan a escuchar supuestos gritos y sonidos provenientes de personas que se encontraban en el templo, aunque no aparecen directamente en las imágenes.

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A medida que avanza la oración, los ruidos aumentan de intensidad y llaman la atención de quienes siguen la transmisión. Uno de los aspectos que más llamó la atención de la grabación es que, pese a los sonidos, el cardenal Ernest Simoni continúa recitando la oración sin alterar su tono ni interrumpir la celebración religiosa. En las imágenes se aprecia cómo el religioso mantiene la concentración mientras los extraños gritos y ruido se escuchan de fondo, demostrando una firmeza notable durante el acto ceremonial.

Trayectoria del cardenal y contexto histórico

El cardenal Ernest Simoni es un sacerdote y cardenal católico albanés de 98 años de edad, conocido por sobrevivir a la persecución del régimen comunista de Enver Hoxha y por su testimonio de fe. Además es conocido por su trayectoria religiosa y por recitar esta oración en diferentes celebraciones. Según la información difundida, el religioso lleva más de seis décadas realizando esta práctica al finalizar misas en el Vaticano y otros santuarios, lo que refuerza su autoridad espiritual y experiencia en rituales de este tipo.

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Su presencia en el Santuario de San Pío de Pietrelcina no fue un evento aislado, sino parte de una larga historia de servicio dentro de la Iglesia católica. La elección de esta plegaria específica no es casual, ya que ha sido tradicionalmente utilizada en contextos de alta sensibilidad espiritual. La decisión de mantener el protocolo a pesar de las interrupciones auditivas se alinea con la disciplina estricta que caracteriza su ministerio y su historial de resistencia ante adversidades políticas y sociales a lo largo de su vida.

Falta de explicación oficial sobre los eventos

Pese a la repercusión que ha tenido la grabación, las autoridades del Santuario de San Pío de Pietrelcina no han emitido un pronunciamiento oficial para explicar el origen de los gritos y ruidos que se escuchan durante la oración. Por ahora, no existe información confirmada que permita establecer qué ocurrió dentro del templo o cuál fue la causa de los sonidos. Esta ausencia de declaración formal ha abierto un vacío informativo que los usuarios en redes sociales han tratado de llenar con sus propias teorías y opiniones personales sobre la naturaleza de los eventos ocurridos.

La falta de una respuesta institucional por parte del santuario sugiere que las autoridades eclesiásticas podrían estar evaluando la situación con cautela antes de ofrecer una versión oficial. Este silencio ha alimentado la especulación en línea, donde cada detalle del audio y video es analizado minuciosamente por expertos y creyentes por igual, buscando alguna evidencia que valide o refute las interpretaciones más extremas.

Reacciones en redes sociales y debate público

La escena continúa circulando en redes sociales y ha generado diversas interpretaciones entre los internautas, aunque el origen de los sonidos sigue sin esclarecerse. Comentarios como Debería realizarse un Magnus Exorcism en el Vaticano; El cardenal Ernest Simoni es un héroe de la fe. Él es uno de los pocos católicos que quedan en Roma; Y hay quienes dicen no existe el maligno; Dios mio nos amas tanto la lucha es sobrenatural; Esta oración está permitida para laicos, porque se recito en un servicio especial y delicado; son algunos comentarios publicados por usuarios de redes que describieron los sonidos como inquietantes.

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Estas reacciones reflejan la polarización existente en torno a la fe y lo sobrenatural en la era digital. Mientras algunos ven en los eventos una confirmación de la realidad espiritual y la lucha contra el mal, otros buscan explicaciones racionales o críticas a la práctica misma. La viralidad del clip demuestra el poder de los medios sociales para amplificar eventos religiosos locales a una escala global, convirtiendo una misa ordinaria en un fenómeno de atención mundial sin precedentes recientes.