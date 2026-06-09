Cardona explica penalti de Morelos y Colombia mira el tricampeonato; triunfos en fútbol femenino, baloncesto y ciclismo elevan al deporte nacional

Julio Cardona detalla la polémica decisión del penalti contra Morelos y la apuesta al tricampeonato, mientras Alfredo Arias celebra la clasificación de la Selección Colombia femenina al Mundial. Además, se destacan los primeros títulos de Toros del Valle en baloncesto, la transmisión de la Vuelta a Colombia Femenina 2026 y los logros internacionales de Arboleda y Chacón.

En una entrevista exclusiva, el director técnico de la Selección Colombia , Julio Cardona, explicó el trasfondo de la polémica decisión que llevó al árbitro a señalar penalti contra el delantero Morelos durante el último partido de clasificación.

Cardona señaló que, a pesar de la presión mediática, el cuerpo técnico mantuvo la confianza en sus jugadores y analizó detalladamente la jugada, concluyendo que la falta había sido cometida en una zona crítica del área. El entrenador recalcó que la claridad en la revisión del VAR y el apoyo del cuerpo arbitral fueron esenciales para evitar una posible sanción injusta, aunque el penal no se convirtió en gol y el empate quedó en el marcador.

Esta decisión, según Cardona, subraya la importancia de la disciplina táctica y la concentración mental en los momentos decisivos, aspectos que podrían marcar la diferencia en la lucha por el tricampeonato que la escuadra colombiana persigue con ahínco. Por otro lado, el mundo del fútbol femenino colombiano celebró recientemente la clasificación de la Selección Colombia femenina al Mundial, tras conquistar la Conmebol Liga de Naciones.

El técnico Alfredo Arias, visiblemente emocionado, declaró: "Vamos por el tricampeonato", enfatizando que la victoria en la final contra la selección considerada el mejor equipo de la temporada representa un paso firme hacia la consolidación del poderío femenino en el continente. Arias destacó el apoyo incondicional entre las jugadoras, la cohesión del grupo y la atmósfera familiar que se ha construido en el vestuario, elementos que, según él, fueron decisivos para superar a sus rivales.

La hazaña abre una nueva era para el fútbol femenino en Colombia, que ahora dirige su mirada hacia los próximos desafíos internacionales. Mientras tanto, el deporte colombiano sigue vibrando con logros en otras disciplinas. En baloncesto, el equipo Toros del Valle obtuvo su primer título profesional, bajo la dirección de Bernardo Fitz González, un triunfo que se consolidó gracias a la jerarquía y la sangre fría mostrada en un escenario repleto de público.

En ciclismo, la Vuelta a Colombia Femenina 2026 será transmitida a partir del martes 2 de junio por el Canal RCN y su aplicación móvil, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de seguir cada etapa y emociones del recorrido. Además, el salto internacional de la bandera colombiana se reflejó con la victoria de Santiago Arboleda en una importante prueba en Francia, y la destacada actuación de Lilibeth Chacón, quien se impuso en el Santuario y se acerca al título de la Vuelta a Colombia.

Estas historias demuestran la diversidad y el talento del deporte nacional, que continúa creciendo y posicionándose en el escenario mundial





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