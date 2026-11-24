El CARF alerta que la Ley de Rescate Económico reduce el crecimiento de la deuda pero no logra estabilizarla en 2030, requiriendo un esfuerzo fiscal adicional del 13,2% del PIB.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) emitió una advertencia técnica contundente sobre la viabilidad macroeconómica de la Ley de Rescate Económico presentada por el Gobierno nacional. Según el organismo supervisor, aunque el proyecto de ley permitiría reducir significativamente la tasa de crecimiento de la deuda pública, las medidas contenidas resultan insuficientes para lograr su estabilización hacia el año 2030.

Proyecciones de Deuda y Regla Fiscal

El CARF especifica que, bajo el escenario de implementación de esta normativa, la deuda pública en 2030 se situaría 13,2 puntos porcentuales por encima del límite establecido por la regla fiscal vigente. Esta cifra refleja la magnitud del ajuste fiscal adicional que el país tendría que realizar si no corrige previamente los desequilibrios acumulados en sus finanzas públicas durante el periodo analizado.

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La exposición de motivos del proyecto de ley sostiene que las medidas propuestas reducirían el ritmo de crecimiento del endeudamiento, pero no conseguirían detener la tendencia alcista de la deuda. El CARF reconoce que estas diferencias técnicas responden a la incertidumbre inherente a las proyecciones económicas, aunque mantiene un escenario más conservador sobre los beneficios económicos de la iniciativa en comparación con las estimaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).

Déficit Fiscal y Esfuerzo Requerido

Para cumplir con la regla fiscal vigente en 2030, sin la adopción de medidas correctivas complementarias, se requeriría un esfuerzo fiscal adicional equivalente al 13,2% del Producto Interno Bruto (PIB). Este dato introduce un elemento crítico en la discusión legislativa, ya que contrasta con la narrativa oficial de estabilidad inmediata y evidencia la brecha entre los ingresos actuales y los compromisos financieros del Estado.

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El organismo advierte que, en un escenario inercial sin nuevas intervenciones, las necesidades de ajuste para cumplir las disposiciones de la regla fiscal aumentarían considerablemente. Esto subraya la urgencia de que las reformas profundicen el esfuerzo fiscal para evitar que la brecha con la meta de endeudamiento se amplíe en el mediano plazo, afectando la sostenibilidad de las cuentas nacionales.

Estructura de Recortes y Medidas de Ingresos

El análisis detallado del proyecto identifica que los recortes de gasto representarían el 0,5% del PIB en 2027 y el 0,9% en los años posteriores. Paralelamente, las medidas de ingresos aportarían el 0,2% del PIB en 2027 y aumentarían al 1,2% en los años subsiguientes. Además, se estima un ajuste adicional del 0,7% del PIB derivado de disposiciones que se adoptarían mediante el Plan Nacional de Desarrollo y actos administrativos específicos.

La mayor diferencia en la evaluación técnica recae en el bloque del Impuesto sobre las Ventas (IVA). Inicialmente, el proyecto proponía un cambio estructural en la tributación indirecta, pero el Gobierno posterior anunció exenciones para la canasta básica y los insumos agropecuarios. Esta modificación redujo el recaudo neto esperado entre 18,4 billones y la reducción gradual hasta alcanzar el 31% desde 2028, debilitando el impacto fiscal de la reforma tributaria contenida en la ley.

Reacciones Internacionales y Futuro Inmediato

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha expresado su apoyo a la dirección tomada, aunque insta al Gobierno a ser más ambicioso en las reformas para garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Las disposiciones incluyen reducciones en gastos de personal, contratos de prestación de servicios y medidas de eficiencia presupuestal, con impactos estimados en 0,53% del PIB en 2027 y hasta 0,99% en 2030.

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El debate legislative ahora enfrenta el reto de cerrar la brecha identificada por el CARF entre las proyecciones oficiales y las metas de endeudamiento sostenible. La aprobación de la Ley de Rescate Económico es solo el primer paso; el desafío real reside en implementar ajustes estructurales complementarios que aseguren el cumplimiento de la regla fiscal y salvaguarden la estabilidad financiera del país frente a los compromisos de deuda futuros.