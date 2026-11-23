Análisis del uso de los $97,1 billones del cargo por confiabilidad eléctrica desde 2006, esclareciendo su diferencia con la construcción y los retos de energía firme en Colombia.

El debate sobre la sostenibilidad del sistema eléctrico en Colombia ha retomado fuerza tras las interrogantes planteadas por el economista Johel Moreno respecto al destino de los $97,1 billones (constantes de 2006) recaudados desde 2006 por el cargo por confiabilidad. Esta pregunta, surgida en el contexto de conversaciones vecinales y análisis económicos, pone en el centro la necesidad de transparentar cómo se gestionan estos fondos que los usuarios finales han pagado durante casi dos décadas. La confusión pública suele radicar en la falta de comprensión técnica sobre la naturaleza específica de este mecanismo financiero y su separación absoluta de la inversión en infraestructura de generación.

El propósito real del cargo por confiabilidad

Es fundamental establecer que el cargo por confiabilidad no constituye un fondo diseñado para financiar la construcción de nuevas centrales eléctricas, sino que funciona exclusivamente como una remuneración a los generadores por comprometerse a mantener disponible energía firme cuando el sistema nacional lo requiera urgentemente. Este pago se destina a asegurar la respaldo del suministro eléctrico, particularmente durante periodos críticos de escasez hídrica o crisis operativas, y no retribuye exclusivamente la existencia de plantas nuevas o recién inauguradas. La distinción es vital porque explica por qué centrales eléctricas que llevan décadas operando siguen recibiendo recursos financieros significativos bajo este concepto específico.

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Los ingresos adicionales de los generadores provienen de sus propios contratos de largo plazo y de sus ventas en el mercado bursátil de energía, lo que complementa la remuneración que obtienen por esta disponibilidad garantizada. Una porción considerable de este cargo ha estado pagando plantas hidráulicas y térmicas ya existentes, cuyo costo de inversión inicial puede haber sido completamente amortizado hace años. En este marco regulatorio, no existe ninguna obligación generalizada que fuerce a los operadores a destinar estos ingresos específicos a la construcción de nuevos activos físicos, ya que el mecanismo paga por una obligación contractual de disponibilidad y no por la obra civil.

Auditorías de EPM y el caso Hidroituango

La Empresa Municipal de Medellín (EPM) ofrece un caso ilustrativo claro de cómo se han administrado estos recursos en la práctica corporativa, demostrando que el flujo de caja no se traduce automáticamente en expansión de la red. Una auditoría realizada por la Contraloría de Medellín reveló que entre 2013 y junio de 2016, EPM recibió cerca de $1,75 billones bajo este concepto específico. De esa suma total, la entidad registró $639.000 millones en inversiones y gastos de administración, operación y mantenimiento, mientras que destinó cerca de $629.000 millones en la compra de energía para cubrir desviaciones en sus obligaciones contractuales.

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Estos datos confirman que no todo el dinero recaudado se convirtió en utilidad neta, ni tampoco se canalizó integralmente hacia la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas o térmicas. Un ejemplo adicional es el proyecto Hidroituango, que tiene obligaciones de energía firme asignadas en subastas anteriores y que en 2024 EPM reconoció $586.700 millones asociados a una de estas obligaciones. Estos recursos fueron acumulados y liberados conforme a las condiciones regulatorias estrictas, diferenciándose claramente de los pagos ordinarios por la energía generada efectivamente durante ese año fiscal.

Deficiencias en las subastas y la capacidad firme

El funcionamiento del sistema ha enfrentado serias críticas, especialmente considerando que desde 2006 se han realizado subastas en 2008, 2011-2012, 2019, 2024 y 2026, pero con intervalos preocupantes de inactividad. Entre 2019 y 2024 transcurrieron cinco años completos sin que se convocara una nueva subasta de expansión, lo que generó un vacío en la planificación de la capacidad del sistema. Esta pausa prolongada, sumada a la concentración casi exclusiva en proyectos solares de la subasta de 2024, ha exacerbado los riesgos de seguridad energética para el país.

Existe una confusión persistente entre capacidad instalada y energía firme, dos conceptos técnicos que no son intercambiables en la operación real de la red. La generación solar y eólica contribuye positivamente a la oferta total de megavatios, pero su potencia nominal no garantiza un suministro continuo en momentos donde no hay sol o viento. El sistema eléctrico nacional requiere imperativamente un respaldo hidráulico robusto, plantas térmicas de arranque rápido, sistemas de almacenamiento y redes de transmisión capaces de transportar la energía de manera ininterrumpida.

Impacto en la expansión y el futuro eléctrico

El problema estructural no radica en la supuesta desaparición de los $97,1 billones ni en la exigencia de que todo debiera transformarse en nuevas centrales físicas, sino en la falta de señales de inversión claras y oportunas por parte de los reguladores. La frecuencia insuficiente de las subastas y los retrasos en la ejecución de proyectos han impedido garantizar la expansión de la capacidad firme que la demanda nacional requiere. Este vacío regulatorio ha dejado al sistema vulnerable a la variabilidad climática y a la insuficiencia de respaldo.

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El cargo por confiabilidad sigue siendo un mecanismo económicamente razonable para asegurar la operatividad del sistema, pero su eficacia depende de que los tomadores de decisiones exijan un cumplimiento estricto de su propósito original. La confiabilidad eléctrica final no se puede medir por el volumen total de recursos recaudados ni por los megavatios anunciados teóricamente en una subasta, sino únicamente por la energía firme que efectivamente está disponible y lista para entregar cuando el país más la necesita. Es urgente alinear los incentivos financieros con la realidad física de la red para evitar crisis futuras.