Cargos contra El Mesa por muerte de ingeniero Andrés Camilo Peláez

La Fiscalía imputó nuevos cargos a tres miembros del grupo El Mesa por la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes. Los acusados permanecen privados de libertad.

La Fiscalía General de la Nación ha formalizado nuevas imputaciones contra tres presuntos integrantes del grupo criminal El Mesa. Este movimiento judicial se centra en la desaparición y asesinato del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes en el municipio de San Andrés de Cuerquia, departamento de Antioquia. Los cargos fueron ampliados por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, quien agregó agravantes al caso que lleva más de cuatro años sin resolución completa.

Acusados y cargos por desaparición forzada

La imputación incluye a Juan Fernando Tobón Correa, alias El Paisa; Weimar Alexander Castillo, alias 300; y Willington Ortiz Muñoz, alias Willy. La autoridad judicial los señala de participar directamente en la retención, las agresiones y el posterior ocultamiento del cuerpo de la víctima. A estos tres sujetos se les adicionó el agravante en el delito de desaparición forzada. Además, a los dos primeros se les imputó específicamente el homicidio agravado.

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Los tres implicados han rechazado los cargos formulados durante el proceso judicial. Por ahora, permanecen privados de libertad en distintos centros penitenciarios del país. Su detención data de julio de este año 2026, momento en el que se llevaron a cabo las audiencias concentradas por sus capturas. La Fiscalía ha reiterado que los hechos ocurrieron en la madrugada de abril de 2022, periodo en el que la víctima laboraba como contratista de EPM.

Reconstrucción de los hechos violentos

Un video presentado por el fiscal permite entender la dinámica de la agresión. El ingeniero fue interceptado en el parque principal de San Andrés de Cuerquia por alias El Paisa, alias 300, alias Willy y otros señalamientos. Tras ser golpeado y intimidado con un arma de fuego por alias Willy, fue subido a una camioneta de estacas conducida por alias 300. Lo trasladaron a una finca donde fue mantenido amarrado.

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Allí, según la hipótesis fiscal, la víctima fue golpeada con una llave hasta causar su muerte. La autoridad judicial atribuye a alias Willy la participación en la intimidación inicial y los golpes con arma de fuego. A alias 300 y a alias El Paisa se les señala como los causantes de las lesiones mortales mediante un objeto contundente. Esto ocurrió cuando la víctima se encontraba en completo estado de indefensión durante la permanencia en la finca.

Destino del cuerpo y avances judiciales

La madrugada siguiente al homicidio, los sospechosos regresaron por el cuerpo de Andrés Camilo Peláez Yepes. Lo encontraron envuelto en una sábana y lo trasladaron en el volco de la camioneta hacia un sector cercano al puente colgante y al parque educativo. El relato fiscal indica que lo cargaron hacia el río y estuvieron aproximadamente una hora y media intentando enterrarlo. Al regresar sucios y embarrados, arrojaron la pala y la pica al río.

Investigaciones adicionales sugieren que el cuerpo fue exhumado meses después para ser arrojado al río San Andrés. Este relato corresponde únicamente a la hipótesis de la Fiscalía y debe ser probado en un juicio. Anteriormente, el 21 de octubre, dos implicados, alias El Cabo y alias Se Lo Juro, fueron condenados a cinco años de internamiento por ser menores de edad. La madre de la víctima, Claudia Yepes, recibió esta decisión con decepción y espera que las nuevas imputaciones garanticen justicia.