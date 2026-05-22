Caribbean Colombia Police Infiltrator Arrested amid Allegations of Trafficking and Corruption

Javier Barrios Arrieta, alias Pluma Blanca, a key figure in the Colombia's Caribbean branch of the Gulf Clan who denied charges of aiding the cartel's act of corruption and arms trafficking, has been detained. He is charged with procuring confidential information for the organization and facilitating the coke trade for his own enrichment. Arrested alongside the escalation in arrest order, the alleged progression of the investigation highlights the apprehension from law-enforcement. Pluma Blanca is transported from Corozal, Sucre to Cartagena for legal proceedings, but the gang's strength is expected to further aggravate, with chances of other major figures being targeted by the authorities.

Javier Barrios Arrieta a sido acusado de desempeñar un papel clave en las redes criminales del Clan del Golfo en el Caribe colombiano. Aka Pluma Blanca , fue detenido en Corozal, Sucre, y trasladado a Cartagena, tras un año de investigaciones después de ser señalado de coordinar actos de extorsión, corrupción y tráfico de armas para fortalecer las capacidades criminales del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo en el gran Caribe colombiano.

Después de largas investigaciones judiciales, se descubrió que este sujeto, conocido en las últimas décadas por su actividad criminal, había estado perfilando y captando a funcionarios públicos y miembros activos y retirados de las Fuerzas Militares, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y CTI, a los que le ofrecía dinero en cambio de la información operativa y estratégica reservada. Durante el operativo, se incautaron más de 43 millones de pesos en efectivo, producto de ganancias ilícitas.

Al parecer estuvo colaborando con alias Chirimoya, líder máximo del Clan del Golfo y uno de los máximos líderes de la organización, quien había fallecido en abril. En el sur de Bolívar, había consolidado una estructura regional que recaudaba, administraba y saqueará capitales ilícitos provenientes del narcotráfico, la extorsión y otros delitos, en los departamentos de Córdoba y Sucre, ejerciendo presión sobre contratistas públicos y privados para obtener ganancias destinadas al mantenimiento financiero del grupo narco criminal.

Durante su detención se le incautaron más de 43 millones de pesos en efectivo, dinero con el que estaría haciendo inteligencia delictiva a la Fuerza Pública. Tras ser trasladado a Cartagena, alias Pluma Blanca tendrá que responder por delitos relacionados con la delincuencia organizada, tráfico y porte de armas, entre otros delitos.

Según la Fuerza Naval del Caribe, la detención representará un golpe estratégico para las redes de infiltración institucional del Clan del Golfo, protegiendo las operaciones vacías de las Fuerzas Militares entre Colombia y aliados que permitan defender su soberanía, independencia y integridad territorial. El viernes, las audiencias preliminares revelaron que el juez con funciones de Control de Garantías legitimó el procedimiento de detención





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