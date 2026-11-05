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Caribe recibe $5.18 billones del SGR 2027-2028 con presupuesto nacional de $27.5 billones

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Caribe recibe $5.18 billones del SGR 2027-2028 con presupuesto nacional de $27.5 billones
Sistema General De Regalías · Región Caribe · Presupuesto Nacional
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El presupuesto del SGR para 2027-2028 se establece en $27.5 billones. La región Caribe destinará $5.18 billones a inversiones territoriales, representando una reducción del 11% global.

La región Caribe de Colombia será beneficiaria directa de $5.18 billones de pesos, según la proyección del Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio 2027-2028. Esta asignación forma parte de un monto nacional total de $27.5 billones que fue aprobado previamente por las comisiones económicas durante su primer debate legislativo. Tales recursos tienen como objetivo primordial financiar inversiones estratégicas y impulsar el desarrollo integral de los diversos territorios que conforman el país, priorizando la infraestructura y la equidad regional.

Distribución Presupuestal Del Sistema General De Regalías

De los $27.5 billones totales del presupuesto nacional, la cifra más significativa corresponde a la financiación de proyectos de inversión, la cual asciende a $25.9 billones. El resto del fondo se distribuye en $643 mil millones destinados exclusivamente a la administración, el seguimiento, la evaluación y el control del sistema, mientras que $964 mil millones se reservan para los mecanismos de ahorro del Sistema General de Regalías, garantizando la sostenibilidad financiera a largo plazo.

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Entre las principales asignaciones específicas para inversión se contemplan $7.28 billones para inversión regional, seguidos por $5.77 billones para la paz y $5.37 billones en asignaciones directas. Complementariamente, se destinan $3.21 billones para inversión local y $2.14 billones para ciencia, tecnología e innovación, además de incluir recursos para incentivos a la producción y la inversión ambiental conforme a la normativa vigente.

Impacto Económico En La Región Caribe

El presupuesto proyectado para el bienio 2027-2028 presenta una disminución del 11% en comparación con el periodo anterior 2025-2026, al pasar de $30.96 billones a $27.54 billones. Esta reducción se basa en las estimaciones de ingresos oficiales del Sistema General de Regalías y marca un cambio significativo en la capacidad de gasto público para las próximas dos gestión anuales a nivel nacional.

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La distribución territorial del fondo contempla una asignación de $16.25 billones entre seis regiones específicas del país, destacando $3.72 billones para el Llano y $2.35 billones para Centro-Oriente. La región Caribe, representada por las asignaciones regionales directas, recibe $1.92 billones para el Pacífico, $1.60 billones para el Eje Cafetero y $1.48 billones para Centro-Sur-Amazonía dentro de este esquema de reparto equilibrado.

Avances En Infraestructura Y Próximos Pasos Legislativos

En el ámbito de la infraestructura local, las Obras del Acueducto Regional del Norte presentan un avance significativo del 89%, según informó el Gobernador Verano durante su gestión. Este dato refleja la ejecución física de los proyectos financiados previamente y establece un precedente de eficiencia en la implementación de obras hidráulicas clave para el desarrollo urbano y rural de la zona.

El proyecto de ley continuará su trámite formal en las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes, donde se discutirá el texto definitivo antes de su posible aprobación. Este proceso legislativo es crucial para asegurar que la asignación de los $5.18 billones para el Caribe y los recursos nacionales se conviertan en realidad operativa para el ejercicio financiero 2027-2028.

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