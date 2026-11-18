Descubre el resultado de la Caribeña Noche del jueves 19 de noviembre de 2026. Aprende las reglas, montos de premios e impuestos para ganar en Colombia.

La Lotería La Caribeña Noche mantiene su posición como uno de los juegos de azar más solicitados en Colombia, ofreciendo a los participantes una oportunidad diaria de obtener premios significativos. El proceso de selección de ganadores se lleva a cabo a las 10:34 p.m. todos los días, con una variación específica a las 8:34 p.m. durante los domingos y días festivos. Este horario establecido garantiza la transparencia y la regularidad del sorteo para millones de jugadores.

El mecanismo básico del juego exige que los participantes seleccionen un número compuesto por cuatro dígitos, abarcando un rango de 0000 a 9999. Una vez definido el número, el jugador determina el valor monetario que desea apostar según las modalidades disponibles en el momento. La estructura de pagos depende directamente de cuántas cifras coincidan con el resultado oficial, lo que genera una escala de premios variable.

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Resultados Caribeña Noche 19 noviembre 2026

El resultado oficial del sorteo de La Caribeña Noche correspondiente al jueves 19 de noviembre de 2026 presenta un análisis detallado de las cifras ganadoras. La validación del premio se basa en la comparación de las tres primeras cifras, las tres últimas cifras y la quinta cifra del número seleccionado por el participante.

Los participantes deben verificar si su número de cuatro dígitos coincide con los resultados publicados. La lotería distingue entre apuestas directas y combinadas, lo cual afecta significativamente el valor final del premio. Esta diferenciación permite a los jugadores adaptar su estrategia de apuesta según su tolerancia al riesgo y sus objetivos de retorno.

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Planes de Premios y Multiplicadores

La estructura de premios de la Caribeña Noche ofrece múltiples formas de ganar según la cantidad de cifras acertadas. Cada modalidad de pago está diseñada para recompensar de manera diferente la precisión de la apuesta realizada por el jugador.

El premio mayor, conocido como Pleno o 4 cifras directas, otorga un retorno de $4.500 por cada peso apostado. Esta es la máxima recompensa disponible para quienes aciertan la combinación exacta en el orden correcto. Los pagos disminuyen progresivamente para otros tipos de aciertos, ofreciendo opciones más accesibles para los jugadores.

Las 4 cifras combinadas pagan $208 por cada peso apostado, reconociendo la coincidencia de todos los dígitos sin importar el orden. Para quienes aciertan tres cifras, existen dos vías: directas con $400 y combinadas con $83 por peso apostado. Esta escalera de pagos asegura que diferentes niveles de acierto sean valorados de manera justa.

Los aciertos menores también tienen reconocimiento financiero. Una apuesta de 2 cifras, conocida como Pata, devuelve $50 por cada peso apostado. Finalmente, una apuesta de 1 cifra, llamada Uña, proporciona $5 por cada peso apostado. Estos montos mínimos permiten a los jugadores mantener la esperanza de ganancia con inversiones más bajas.

Impuestos y Normativa Fiscal Colombiana

Las ganancias obtenidas en las loterías de Colombia están sujetas a un régimen fiscal específico regulado por la ley. El Impuesto de Ganancia Ocasional aplica sobre los premios que superan ciertos umbrales de ingresos. Este impuesto trata los premios de lotería como una renta ocasional, diferenciándola de los ingresos laborales habituales.

La base de cálculo para este impuesto depende del monto exento establecido anualmente. En el año 2024, el umbral exento se fijó en 6.000 UVT. Con un valor de UVT de aproximadamente 42.410 pesos colombianos, el umbral equivale a 254.460.000 pesos colombianos. Solo los premios que exceden esta cantidad están sujetos al impuesto.

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La tarifa impositiva general se calcula aplicando un 20% sobre el monto que excede el umbral exento. Los jugadores deben verificar la normativa vigente y consultar con un asesor fiscal para cumplir correctamente con sus obligaciones legales. Este proceso asegura que los premios netos se calculen con precisión antes del desembolso final.

Procedimientos para Cobrar Premios

El lema 'quien la gana es quien la goza' refleja la importancia de reclamar el premio de manera rápida y segura. Los jugadores pueden adquirir sus boletos en puntos de venta autorizados en todo el territorio nacional. El proceso de cobro exige el cumplimiento estricto de requisitos legales y documentales.

El tiquete original debe presentarse en perfecto estado. No se aceptan boletos rotos, enmendados o con tachaduras. El código de barras o el pin de seguridad deben ser perfectamente legibles para validar la autenticidad del premio. La identidad del ganador se verifica mediante cédula de ciudadanía o extranjería original, excluyendo fotocopias o contraseñas sin hologramas.

Los premios menores, inferiores a 48 UVT, requieren solo los documentos básicos y el tiquete en el punto de venta. Los premios medianos, entre 48 y 181 UVT, exigen el diligenciamiento de formularios de identificación y formatos de control como el SIPLAFT. Los premios superiores a 182 UVT requieren certificación bancaria reciente y transferencia electrónica.

La reclamación final depende del valor del premio. Si el monto está dentro de los límites permitidos, se cobra en el punto de venta autorizado. Para valores mayores, el participante debe acudir a una oficina autorizada del operador. Este sistema asegura la seguridad y legalidad de todas las transacciones realizadas por la Lotería La Caribeña.