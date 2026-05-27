Carla Giraldo regaña a Tebi Bernal por su actitud en la final de 'La casa de los famosos Colombia'

Durante la gala del 26 de mayo, la presentadora Carla Giraldo llamó la atención al finalista Tebi Bernal por su actitud en la recta final del reality, pidiéndole respeto al público y máximo esfuerzo.

La recta final de 'La casa de los famosos Colombia' ha estado marcada por la tensión entre los finalistas, y uno de los momentos más comentados fue el regaño que la presentadora Carla Giraldo le propinó a Tebi Bernal .

Durante la gala del 26 de mayo, Bernal expresó su molestia por las condiciones de la competencia, mencionando una supuesta prohibición de Alejandro Estrada hacia Alexa Torres para que no tuviera contacto con él. Estrada respondió que no estaba prohibiendo la relación, sino que pedía concentración en la campaña. Fue entonces cuando Giraldo intervino para llamar la atención de Bernal, recordándole que debe dar el máximo esfuerzo para ganarse los votos del público.

'Tebi, ¿mañana en el debate vas a estar con esa actitud? ¿O por lo menos vamos a tratar de respirar hoy y pensar en que siempre se puede volver a comenzar?

', dijo la presentadora, a lo que Bernal respondió con un escueto 'dale'. El regaño de Giraldo se dio en un contexto de alta tensión, ya que los cuatro finalistas-Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal-están disputando el gran premio de 400 millones de pesos. Esta es la primera final masculina del reality, ya que en temporadas anteriores las mujeres fueron protagonistas: Karen Sevillano ganó la primera edición y Melissa Gate fue finalista en la segunda.

La entrada de los jefes de campaña, como Mariana Zapata, también ha generado roces, especialmente entre Alexa Torres y Tebi Bernal, quienes vivieron un romance dentro de la casa que ahora se ha enfriado debido a la lealtad de ella hacia Estrada. La presentadora no dudó en recordarle a Bernal que Colombia le dio la oportunidad de estar en la final, ya que fue el primero en obtener el seis por ciento de votos que lo salvó de la eliminación.

'Pues yo creo que es el costo que también ha puesto tu seis por ciento. Es el costo que Colombia te dio a ti, porque eres el primero en estar ahí dentro de esos cuatro por el que votó Colombia, Tebi', aseveró Giraldo. La intervención buscaba motivar al finalista a cambiar su actitud y darlo todo en los días restantes, especialmente en los debates y discursos clave que definirán al ganador.

El público en redes sociales ha dividido opiniones, algunos apoyan el llamado de atención de Giraldo, mientras que otros consideran que Bernal tiene derecho a expresar su frustración. En medio de la recta final, los finalistas deberán dar 'la estocada final' para conquistar al público. La gala de eliminación del 26 de mayo mostró que la estrategia y la actitud serán determinantes.

Mientras tanto, otros entretenimientos como el concierto de Beéle en el Malecón o los problemas personales de Luisa Fernanda W con sus tatuajes han pasado a segundo plano ante la expectativa por el desenlace del reality. La producción ha dejado claro que se espera un alto nivel de respeto y esfuerzo por parte de los participantes, y Giraldo, como presentadora, no dudó en marcar la pauta.

La pregunta ahora es si Tebi Bernal logrará reconectar con el público o si su actitud le pasará factura en la votación final





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Carla Giraldo Tebi Bernal La Casa De Los Famosos Colombia Reality Show Final

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“La palabra vale”: Tebi arremetió contra Alexa por elegir a Alejandro en la finalTebi Bernal, finalista de ‘La casa de los famosos Colombia’, se sintió traicionado por Alexa tras no elegirlo como su jefe de campaña.

Read more »

Carla Giraldo le cantó la tabla a Tebi Bernal en ‘La Casa de los Famosos’: “Un público que tienes que respetar”La presentadora del reality llamó la atención del finalista por su actitud frente a las campañas.

Read more »

“Tienes que respetar al público”: Carla Giraldo regañó a Tebi Bernal en vivoLa casa de los famosos está por terminar, pero las polémicas siguen creciendo. Tebi protagonizó tenso momento en el reality.

Read more »

Tebi Bernal renuncia al premio en La casa de los famosos: “No voten por mí”El participante de La casa de los famosos tomó una inesperada decisión a dos días de la gran final. ¿Qué hizo?

Read more »