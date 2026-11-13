Carlo Ancelotti confirma definición de plantilla para 2027 en Singapur

El entrenador brasileño Carlo Ancelotti asegura que los partidos contra Japón y Singapur cierran la fase de pruebas para definir el esquema rumbo a la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, declaró este viernes 13 de noviembre en Singapur que las próximas presentaciones ante Japón y el equipo local constituyen la última etapa de evaluaciones para la fase inicial. El técnico italiano estableció que a partir del año 2027 comenzará a estructurar definitivamente el plantel y el sistema táctico orientado a la Copa América 2028 y al Mundial de 2030.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro contra Japón, programado para este sábado a las 5:15 a.m. de Colombia en el Estadio Nacional, el estratega confirmó que su objetivo inmediato es consolidar el grupo que defenderá los colores de la Canarinha en este nuevo ciclo competitivo. Ancelotti señaló que este periodo de ensayos ha proporcionado información valiosa sobre los futbolistas jóvenes del elenco.

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Evaluación del talento juvenil brasileño

Carlo Ancelotti destacó que Brasil cuenta con jugadores de un nivel muy alto, aunque reconoció que aún existen ciertas posiciones que necesitan reforzarse para alcanzar el estándar deseado. El técnico italiano afirmó que el periodo posterior al Mundial ha sido muy positivo en términos de evaluación y que la presencia de jóvenes con gran talento y compromiso brinda confianza para el futuro inmediato del equipo nacional.

El entrenador explicó que el grupo está más o menos definido, aunque aclaró que algunos futbolistas observados en otras competencias podrían incorporarse en la próxima convocatoria. Ancelotti mencionó específicamente que, si bien hay cobertura en varias líneas del campo, no todos los puestos cuentan con el mismo nivel de profundidad, pero consideró que disponen del tiempo necesario para ajustar las piezas faltantes antes de la próxima cita internacional.

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Protocolo de salud para los futbolistas

Ante las críticas de algunos clubes europeos sobre el desgaste de sus jugadores en la selección, Carlo Ancelotti reiteró que la salud del deportista es la prioridad absoluta. El técnico dejó claro que ningún futbolista será expuesto a riesgo de lesión y que la participación se basa estrictamente en el estado físico completo, indicando que si un jugador está al cien por ciento, entrena y juega bajo control estricto de minutos.

El estratega citó el caso del volante del Arsenal, Bruno Guimaraes, quien llegó con molestias a la concentración en Singapur. Ancelotti informó que Bruno no entrenó durante la semana debido a esas incomodidades, pero que actualmente se encuentra bien y apto para el partido. El entrenador subrayó que disponen de toda la información médica necesaria para gestionar cuidadosamente los esfuerzos tanto en los entrenamientos como en los encuentros oficiales.

Carlo Ancelotti aseguró que los clubes pueden estar tranquilos respecto a la gestión de sus jugadores en la selección. El objetivo principal es devolver a los deportistas siempre preparados para jugar y completamente libres de lesiones, lo cual refleja un compromiso con el bienestar integral de los futbolistas que compiten bajo su dirección técnica.

Desafío táctico ante la solidez de Japón

El partido contra Japón representa el primer gran obstáculo para Brasil tras el Mundial, dado que es uno de los equipos más consolidados del planeta en proyecto deportivo. A diferencia de los encuentros anteriores contra Australia e India, que no implicaron dificultades mayores, la selección deberá enfrentar la metodología de Hajime Moriyasu con una exigencia superior de rendimiento.

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Ancelotti manifestó su confianza en que la selección jugará bien, intentando reconstruir el fútbol de espectáculo característico de la Canarinha combinándolo con las exigencias tácticas del fútbol moderno. Esta tarea incluye la necesidad crítica de definir a un delantero centro efectivo, considerando que Raphinha, Endrick y el falso nueve han rotado en esa posición clave durante este proceso de transición.

Contexto de la jornada futbolística sudamericana

Mientras Brasil se prepara para sus últimos compromisos de 2026, otras selecciones de la región también disputaron encuentros significativos. Paraguay venció 4-1 a Singapur el viernes 13 de noviembre con goles de Julio Enciso, Mauricio y Gustavo Caballero, proporcionando un alivio deportivo momentáneo. Argentina recibirá a Uruguay en La Bombonera para el Clásico de La Plata, mientras Colombia enfrenta a Chile en Cali.

La jornada continuará con el duelo entre Perú y Bolivia en Lima y el compromiso de Venezuela contra el equipo del País Vasco. Estos resultados y próximos partidos establecen el panorama competitivo regional mientras Carlo Ancelotti se concentra en definir la identidad de su selección para los grandes torneos venideros.