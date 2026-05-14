Carlo Ancelotti renovará contrato como seleccionador de la Selección de Brasil hasta 2030

La Confederación Brasileña de Fútbol anunció la renovación del contrato de Carlo Ancelotti como seleccionador de la Selección de Brasil hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030. La decisión amplía el vínculo del técnico europeo por cuatro años más y ratifica la confianza de la dirigencia brasileña en el proceso que comenzó en mayo de 2025.

La Confederación Brasileña de Fútbol anunció este jueves la renovación del contrato de Carlo Ancelotti como seleccionador de la Selección de Brasil hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030.

La decisión amplía el vínculo del técnico europeo por cuatro años más y ratifica la confianza de la dirigencia brasileña en el proceso que comenzó en mayo de 2025. La Confederación explicó en un comunicado oficial que la extensión del contrato responde al respaldo institucional hacia el trabajo desarrollado por Ancelotti durante su primer año al frente de la selección, además del apoyo recibido por parte del plantel y de la afición brasileña.

El propio entrenador confirmó la noticia a través de un video difundido por la CBF, en el que expresó su satisfacción por continuar al frente de uno de los equipos más históricos del fútbol internacional





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