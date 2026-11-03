Carlos Alberto Kbeto Zuleta despierta y mejora neurológicamente en la Clínica Iberoamérica

Carlos Alberto 'Kbeto' Zuleta despertó espontáneamente y fue extubado tras avances neurológicos en la Clínica Iberoamérica, según la familia.

En la noche del pasado sábado 31 de octubre, la familia del reconocido cantante Carlos Alberto Kbeto Zuleta emitió un comunicado oficial a la opinión pública. En este mensaje, se informó que el artista ya había despertado espontáneamente después de un período crítico. Además, se destacó que en las últimas horas ha presentado avances neurológicos significativos y positivos para su recuperación.

Avances clínicos en la UCI de la clínica iberoamérica

Según el comunicado emitido conjuntamente por su familia y su equipo de comunicaciones, la situación del artista ha experimentado un giro favorable. Kbeto ya fue retirado del soporte de ventilación mecánica que necesitaba para mantener sus funciones vitales estables. Este paso representa una señal clara de optimismo dentro del proceso de tratamiento que se le ha estado administrando.

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El parte médico detalla que Kbeto presenta una mejoría neurológica notable y que actualmente permanece consciente. Se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Iberoamérica, donde continúa bajo estrecha atención médica. Este centro de salud es el lugar donde se ha llevado a cabo todo el monitoreo y el tratamiento especializado necesario.

El cantante reconoce a su entorno y comienza a hablar

Sus familiares han indicado con gran satisfacción que el cantante los reconoció visual y verbalmente durante sus visitas. La evolución del paciente mantiene viva la esperanza de verlo recuperado muy pronto, tal como lo expresan con optimismo sus seres queridos. La capacidad de interacción con su entorno sugiere una recuperación consciente y progresiva de sus funciones cognitivas y motoras básicas.

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La familia pidió que la comunidad y los amigos continúen unidos en oración por él y por sus compañeros de trabajo. Este llamado al apoyo emocional y espiritual refuerza el vínculo de solidaridad que rodea al artista en este momento delicado. Es una petición que busca fortalecer su espíritu mientras el cuerpo físico continúa su proceso de sanación y restablecimiento.

Agradecimiento del hermano médico al personal de salud

El parte médico fue proporcionado por Héctor Arturo Zuleta, quien es hermano de Kbeto y también ejerce como médico de la familia. En su declaración, afirmó que durante la jornada presentada hubo una mejoría neurológica, despertó espontáneamente y fue extubado exitosamente. Añadió que el paciente se encuentra consciente y ha comenzado a hablar y a reconocer a las personas a su alrededor.

Asimismo, el comunicado de la familia señaló que expresan su profundo agradecimiento al personal médico presente en la clínica. Hicieron mención especial a los especialistas, al equipo de enfermería y a todo el personal de la Clínica Iberoamérica. Ellos destacaron la atención, dedicación y compromiso con el cuidado de Carlos Alberto durante estos días de incertidumbre y esperanza.