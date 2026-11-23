Carlos Alcaraz y Rafael Jódar guían a España en la Copa Davis 2025 en Bolonia. El tenista busca sumar este título a su palmarés tras conquistar el Masters.

Carlos Alcaraz asume el liderazgo absoluto del equipo español en la fase final de la Copa Davis 2025 que se celebra en Bolonia. El tenista de El Palmar llega a esta competición con la moral por las nubes tras proclamarse campeón del Masters de Turín el domingo. Esta victoria lo sitúa como el joven líder de una delegación que ataca el torneo con la ambición de recuperar la corona que perdió ante Italia en 2025.

Alcaraz consolida su estatus histórico en el tenis

La reciente triumpho en Turín permite a Carlos Alcaraz unirse a un grupo selecto de leyendas del deporte. A sus apenas 23 años, el madrileño se convierte en el miembro más joven en ganar los cuatro Grand Slams y el Torneo de Maestros. Este logro exclusivo lo une en una élite de solo cuatro tenistas de la historia junto a Andre Agassi, Novak Djokovic y Roger Federer.

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A pesar de este hito monumental, el siete veces ganador de Grand Slams debe superar desafíos físicos recientes. Durante toda la semana del Masters, Alcaraz tuvo que jugar con la rodilla derecha vendada. Además, experimentó molestias en el muslo izquierdo durante el transcurso del torneo. A pesar de estos contratiempos, venció a los mejores rivales, incluyendo al número uno mundial Alexander Zverev en la final.

El roster español destaca por la revelación de Rafa Jódar

La selección española llega a Bolonia con una plantilla que combina experiencia y nuevas energías. El capitán David Ferrer, en su última semana al frente del equipo, ha conformado un cuadro sólido para las eliminatorias. Aunque falta Alejandro Davidovich, vencedor del Masters 1000 de Shanghái a mediados de octubre, la ausencia se compensa con la entrada de Rafael Jódar.

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Rafa Jódar representa la verdadera sorpresa del tenis español en este ciclo. En apenas un año, el joven tenista ha escalado desde el puesto 168 hasta alcanzar el décimo lugar del ranking mundial. Su inclusión ofrece un refuerzo de lujo para el equipo que busca validar su estatus de subcampeón vigente. También están convocados Daniel Mérida, Pedro Martínez y Marcel Granollers.

Marcel Granollers aporta una experiencia invaluable como actual número ocho mundial en dobles. Junto al experimentado Pedro Martínez y la promesa Daniel Mérida, el grupo español cuenta con una profundidad que les permite partir como claros favoritos. La unidad del equipo se ha visto reforzada por la racha actual de Alcaraz, quien encadena catorce victorias consecutivas.

Análisis del calendario y desafíos contra Austria

La primera prueba para España llegará el jueves contra Austria en los cuartos de final. Las señales positivas tras la consecución de los títulos en Viena, París y Turín sugieren que el equipo está en su mejor momento físico y mental. El objetivo es superar este primer obstáculo para avanzar hacia las etapas decisivas del torneo.

Si España logra la victoria, el siguiente rival podría ser Alemania. El equipo alemán cuenta con Alexander Zverev, quien fue derrotado por Alcaraz en la final de Turín. La posibilidad de reencontrarse con Zverev añade una capa de tensión táctica a la competencia. La dinámica individual de Alcaraz versus Zverev podría definir el rumbo del enfrentamiento.

El panorama de otros favoritos en la fase final

Italia se presenta como el principal obstáculo institucional para España. La selección italiana, vigente triple campeona, derrotó a España en la final de la edición anterior. Aunque el número dos mundial Jannik Sinner está lesionado desde mediados de julio, el equipo transalpino mantiene un aspecto formidable.

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Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti y Matteo Berrettini conforman un núcleo fuerte para Italia. Berrettini destaca con doce victorias en catorce partidos de individuales en Copa Davis. El equipo italiano se enfrenta a Corea del Sur en un duelo considerado muy asequible para los locales.

En la otra mitad del cuadro, Canadá y la República Checa buscan avanzar. Canadá cuenta con Felix Auger-Aliassime, pero la selección checa, liderada por Jiri Lehecka y Jakub Mensik, es el bloque más sólido del torneo. Los canadienses, campeones en 2022, no son los favoritos actuales frente a la consistencia de sus oponentes europeos.

La final de Bolonia reunirá a ocho selecciones en un formato intensivo de martes a domingo. Cada partido será crucial para definir quién se lleva el título. El equipo español debe gestionar la fatiga y las lesiones menores para mantener su racha de catorce victorias. La participación de Carlos Alcaraz y la aportación táctica de David Ferrer serán determinantes para el éxito final.

El desafío de Alcaraz no es solo ganar un trofeo más, sino consolidar su legado como el nuevo rey del tenis. Con la experiencia de la última final perdida y la confianza de las victorias recientes, el equipo español tiene la oportunidad de cerrar el ciclo deportivo en la cima. La Copa Davis 2025 será el escenario definitivo para medir esta nueva era del tenis español.