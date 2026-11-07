Carlos Alcaraz vence a Casper Ruud y llega a la final del Masters 1000 de París

Carlos Alcaraz derrotó por doble 6-4 a Casper Ruud y disputará el domingo la final del Masters 1000 de París ante Ben Shelton, número cuatro del mundo.

Carlos Alcaraz, número tres del mundo, se clasificó a su primera final del Masters 1000 de París tras vencer por doble 6-4 al noruego Casper Ruud, número 23 del ranking ATP. El triunfo se produjo el sábado en la pista central del torneo, disputado en la capital francesa.

El murciano de 23 años se enfrentará el domingo a Ben Shelton, número cuatro del mundo. Ambos ya se habían medido hace dos meses en los cuartos de final del US Open, en un partido de cinco sets que ganó el estadounidense.

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Cómo Alcaraz desarmó a Ruud en el primer set y en el segundo

Alcaraz ganó ambos sets con un dominio claro sobre Ruud y cerró el partido en 1 hora y 26 minutos. El español impuso su ritmo desde el inicio y no dio opciones de reacción al noruego.

En el primer set, Alcaraz logró un quiebre lógico cuando el marcador estaba 3-3. Ruud nunca consiguió desbordarlo en el juego y apenas sumó tres ganadores en toda la manga.

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En el segundo set, Alcaraz volvió a romper el servicio de Ruud con 4-4 en el marcador. El quiebre llegó tras una dejada del noruego demasiado tímida que terminó en la red.

Alcaraz cerró el encuentro sirviendo con firmeza, y el partido concluyó con su séptimo ace del encuentro.

Ocho triunfos seguidos bajo techo y el historial ante Ruud

Alcaraz llega a la final con ocho victorias consecutivas bajo techo y con una ventaja de seis triunfos en siete duelos previos ante Ruud. Esa racha comenzó con su título en Viena, torneo ATP 500.

Ruud había perdido seis de sus siete enfrentamientos anteriores contra Alcaraz, incluido el Masters 1000 de Indian Wells disputado esta temporada. El noruego, número 23 del ranking, no logró revertir esa tendencia en París.

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En cambio, París había sido un torneo esquivo para el español. Alcaraz no había alcanzado nunca una final en la capital francesa desde sus complicados inicios en 2021, cuando debutó en el certamen.

Final ante Ben Shelton en el Masters 1000 de París

Carlos Alcaraz se enfrentará a Ben Shelton, número cuatro mundial, en la final del Masters 1000 de París el domingo. Será la primera final de Alcaraz en este torneo.

El antecedente reciente entre ambos llegó en los cuartos de final del US Open, dos meses antes, con un partido de cinco sets ganado por el estadounidense. Esa derrota sirve como referencia directa para la definición parisina.

Para Alcaraz, que suma siete trofeos de Grand Slam, la final representa la oportunidad de prolongar su racha bajo techo y de conquistar por primera vez el título de un torneo que hasta ahora le había resultado difícil.