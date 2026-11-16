Cinco años después del crimen, Carlos Andrés García detalla su rechazo total a Jhonier Leal y el estado del patrimonio de Mauricio Leal bajo la SAE.

Cinco años han transcurrido desde el trágico crimen de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, un evento que dejó una profunda conmoción en Colombia y continúa generando interrogantes sobre la dinámica familiar del reconocido estilista. En el programa Expediente Final, transmitido por Caracol Televisión, Carlos Andrés García, medio hermano de las víctimas, ha vuelto a dirigir la palabra desde su reclusión para abordar uno de los temas más dolorosos: la posibilidad de reconciliación con Jhonier Leal, el principal acusado por los hechos.

Testimonio sobre perdón y vínculo familiar

Carlos Andrés García ha sido contundente al declarar que no existe ninguna disposición para perdonar a Jhonier Leal ni para restablecer lazos familiares tras la violencia ejercida contra su hermano y su madre. Durante su intervención en el especial televisivo, el medio hermano de los Leal explicó que la gravedad del doble homicidio ha destruido irreversiblemente el vínculo que antes los unía, cerrando definitivamente cualquier puerta al reencontro o a la convivencia.

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Esta postura de distanciamiento total no es nueva, pues García ya había manifestado públicamente años atrás su ruptura emocional con Jhonier Leal. No obstante, su testimonio desde la cárcel refuerza la idea de que las consecuencias del crimen han fracturado permanentemente a la familia, dejando una herida que, según sus palabras, no contempla ningún tipo de reparación en las relaciones personales entre los supervivientes.

Detalles del crimen y responsabilidad penal

La investigación judicial determinó que Mauricio Leal y Marleny Hernández fueron encontrados sin vida el 22 de noviembre de 2021 en la vivienda que compartían en La Calera, Cundinamarca. La investigación estableció posteriormente la responsabilidad directa de Jhonier Leal, hijo y hermano de las víctimas, quien fue condenado judicialmente por el crimen de doble homicidio.

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El caso adquirió una relevancia pública excepcional debido a la destacada trayectoria de Mauricio Leal en el sector del entretenimiento colombiano. Durante años, el estilista se consolidó como una de las figuras más influyentes del país, colaborando estrechamente con personalidades de alto perfil en los ámbitos de la televisión, la música y el espectáculo nacional, lo que amplificó el impacto emocional y mediático de su muerte prematura.

Destino del patrimonio y administración de bienes

El patrimonio dejado por Mauricio Leal permanece en un limbo jurídico mientras avanza un proceso de extinción de dominio impulsado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), organismo encargado de administrar los bienes bajo la sospecha de presunto lavado de activos. Entre los activos bajo esta administración se encuentra la vivienda en La Calera, un apartamento ubicado en Bogotá, varios vehículos, diversas sociedades comerciales y una cuenta bancaria significativa.

Jhonier Leal queda automáticamente excluido de recibir cualquier porción de la herencia debido a la aplicación legal de la indignidad sucesoral, consecuencia directa de su condena por homicidio. Por otra parte, la defensa jurídica de Carlos Andrés García busca que este sea reconocido oficialmente como heredero una vez que se defina el estatus final de los activos y se resuelvan las cuestiones penales y civiles pendientes.

Consecuencias y próximos pasos legales

Mientras las autoridades competentes continúan su curso para determinar el destino definitivo del patrimonio del estilista, el testimonio de Carlos Andrés García ilumina otra dimensión del drama familiar que no puede ser cuantificada en propiedades ni dinero. La relación entre los hermanos permanece completamente rota y, en medio de este proceso legal complejo, la familia sigue lidiando con el duelo y la ruptura definitiva de sus lazos consanguíneos.