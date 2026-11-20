El periodista desmiente supuesta unión con Caracol para los derechos del FPC. Carlos Antonio Vélez confirma la capacidad financiera de Win Sports para pagar 90 millones de dólares.

El periodista deportivo colombiano Carlos Antonio Vélez intervino recientemente para aclarar una de las especulaciones más resonantes en el mercado de derechos audiovisuales del país. Durante su aparición en el programa Palabras Mayores, transmitido por Antena 2 y Win Sports, Vélez rechazó categóricamente la existencia de una alianza estratégica entre Win Sports y Caracol Televisión. Esta unión había sido sugerida previamente como una estrategia para igualar la oferta económica de 90 millones de dólares presentada por el empresario Mauricio Correa para obtener los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano.

Desmiente alianza entre Win y Caracol por derechos FPC

Carlos Antonio Vélez aseguró que la información sobre la posible sociabilidad entre Win Sports y Caracol Televisión o su plataforma Ditu no tiene fundamento. Según sus declaraciones, esa versión es una mentira y no refleja la realidad de las negociaciones actuales. El comunicador enfatizó que Win Sports posee la capacidad económica autónoma para presentar una propuesta de esa magnitud sin necesitar socios externos.

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Vélez calificó a la empresa de comunicación como una institución solvente y fuerte, respaldada por socios tanto colombianos como extranjeros. Subrayó que, si Win Sports decide entrar de nuevo en la lucha por los derechos del FPC, lo hará de forma independiente. Aclaró que no existe la necesidad de apelar a Caracol o a Ditu para competir financieramente con la oferta de 90 millones de dólares de Mauricio Correa.

Valoración financiera de la oferta de 90 millones de dólares

La intervención de Carlos Antonio Vélez también incluyó una crítica severa sobre las cifras manejadas en la licitación de los derechos de televisión. El periodista expresó su opinión de que 90 millones de dólares representan un monto excesivo para el valor comercial actual del fútbol profesional colombiano. Consideró que esa inversión podría ser incluso el doble de lo que debería costar, sugiriendo que la oferta podría ser excesivamente alta.

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El analista cuestionó la rentabilidad de dicha inversión desde una perspectiva estrictamente financiera. Sostuvo que ese capital podría generar mejores rendimientos en otros mercados diferentes al fútbol nacional. Sugirió que quien decida desembolsar semejante cantidad de dinero probablemente lo haría por un interés filantrópico de ayudar al fútbol colombiano, más que por buscar una oportunidad de negocio altamente rentable a corto plazo.

Cierre de negociaciones entre 20 y 21 de noviembre

El periodista dio a conocer que la incertidumbre sobre los derechos de televisión está cerca de resolverse. Indicó que el plazo para definir la negociación está prácticamente cumplido, con fechas críticas definidas para el cierre del proceso. Específicamente, señaló que entre el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre debe quedar resuelto el asunto clave.

Vélez mencionó que el último día hábil para avanzar en la negociación es el viernes 20 de noviembre. Comentó con ironía que esperaría que los responsables del proceso tomaran decisiones rápidas y definitivas. La gran incógnita restante sigue siendo si Win Sports presentará una propuesta para igualar o superar los 90 millones de dólares ofrecidos por Mauricio Correa.

Contradicción con versiones previas de Alejandro Pino Calad

La postura de Carlos Antonio Vélez contradice directamente la información revelada previamente por el periodista Alejandro Pino Calad. En su programa La Titular, Pino Calad había informado que Win y Caracol estaban en negociaciones para presentar una contraoferta conjunta. Vélez descartó estas afirmaciones, reafirmando la independencia estratégica de Win Sports en este proceso.

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Además de la disputa por los derechos de televisión, el contexto del fútbol colombiano incluye sanciones recientes por amaño de partidos. Trece futbolistas han sido suspendidos y otros están en investigación por sospechas de manipulación de resultados. Sin embargo, el foco principal sigue siendo la resolución definitiva de los acuerdos de transmisión para la próxima temporada.