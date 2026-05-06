Carlos Antonio Vélez lanza severa advertencia sobre el rumbo político de Colombia

El periodista Carlos Antonio Vélez alerta sobre el riesgo de que Colombia siga el camino de Cuba y Venezuela, instando a los ciudadanos a votar conscientemente para evitar la ruina total del país.

En el marco de un análisis profundo sobre la situación actual de Colombia , el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez ha hecho un llamado urgente a la reflexión ciudadana ante la proximidad de los comicios presidenciales.

Durante su intervención en el espacio Palabras Mayores de Win Sports, Vélez manifestó una preocupación genuina y alarmante sobre el destino de la nación, sugiriendo que el país se encuentra en un punto de inflexión crítico. El comunicador enfatizó que existe una tendencia peligrosa hacia la adopción de modelos políticos que ya han demostrado ser catastróficos en otros rincones de América Latina, haciendo una referencia directa a los casos de Cuba y Venezuela.

Según Vélez, muchos ciudadanos viven en una suerte de burbuja o campana neumática que les impide ver la magnitud del deterioro institucional y social que ya ha comenzado a manifestarse en diversos sectores de la vida pública, advirtiendo que ignorar estas señales podría llevar al país a un destino irreversible de autoritarismo y crisis económica. El análisis de Vélez no se limitó únicamente a la esfera ideológica, sino que profundizó en la fragilidad económica del Estado colombiano.

El periodista sostuvo que el país está atravesando un proceso de agotamiento de sus recursos, argumentando que se están consumiendo herencias económicas y activos que fueron acumulados en el pasado, sin que haya una estrategia real de generación de nueva riqueza o sostenibilidad a largo plazo. Para Vélez, Colombia ya se encuentra arruinada en múltiples dimensiones, y la continuidad de las políticas actuales solo aceleraría el colapso financiero y social.

Esta visión crítica subraya la urgencia de implementar un cambio verdadero y estructural que no sea simplemente cosmético, sino que ataque la raíz de la ineficiencia administrativa y la mala gestión de los fondos públicos que, a su juicio, están dejando al país desprotegido frente a las crisis globales y la inestabilidad interna. Finalmente, el periodista centró su mensaje en la responsabilidad individual de cada elector, instando a la población a votar con plena conciencia y conocimiento de las implicaciones de su elección.

Hizo un llamado emocional pero firme a los padres y abuelos, pidiéndoles que no piensen únicamente en el presente inmediato, sino en el legado que dejarán a sus hijos y nietos. En este sentido, Vélez expresó su rechazo a la posibilidad de que figuras como Iván Cepeda lleguen a la máxima magistratura del país, viendo en ello un riesgo para la estabilidad democrática y la libertad económica.

La conclusión de su discurso fue un imperativo ético: la necesidad de detener la trayectoria actual para evitar que Colombia se convierta en un espejo de las tragedias sociales y políticas de sus vecinos regionales. Para el periodista, el voto enterado es la única herramienta capaz de rescatar el futuro de las próximas generaciones y devolverle al país un rumbo de prosperidad, libertad y orden institucional





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