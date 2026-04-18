Carlos Caicedo denuncia politiquería y exclusión en la Federación de Departamentos

El candidato presidencial Carlos Caicedo acusa a la Federación Nacional de Departamentos y a su presidente, Didier Tavera, de clientelismo y falta de garantías al haber sido excluido de un foro de aspirantes presidenciales. Caicedo afirma que su exclusión obedece a intereses políticos y que ha sido víctima de persecución desde su gestión como gobernador del Magdalena.

Carlos Caicedo ha elevado una fuerte denuncia pública, acusando a la Federación Nacional de Departamentos (FND) de incurrir en politiquería y de haberle negado garantías en el reciente foro de aspirantes a la Presidencia de la República. El exgobernador del Magdalena y candidato presidencial denunció haber sido deliberadamente excluido del evento organizado por la FND, un encuentro que congregó a diversos aspirantes a la Casa de Nariño en el Auditorio Álvaro del Portillo de la Universidad de La Sabana, en Chía (Cundinamarca).

Caicedo señala directamente al presidente ejecutivo de la FND, Didier Tavera, como responsable de orquestar su exclusión, argumentando que existen presuntos intereses clientelistas detrás de esta decisión. El foro, bajo el lema Colombia Federal, se propuso abordar temas de vital importancia para el futuro del país, tales como la descentralización, la autonomía territorial, el ordenamiento territorial, el fortalecimiento de las finanzas de las regiones y la promoción de la cohesión y el desarrollo regional.

Estos ejes temáticos se alinean de manera directa con la propuesta política de Caicedo, denominada precisamente Colombia Federal, la cual aboga por una profunda transformación del Estado colombiano, promoviendo una mayor autonomía para las regiones, la asignación de más recursos a los territorios y un enfoque de desarrollo social cimentado en la educación como pilar fundamental. A pesar de ser, según sus propias declaraciones, uno de los principales impulsores y promotores de estas ideas que se discutieron en el foro, el candidato asegura que no fue considerado ni invitado a participar en dicho encuentro.

Esta exclusión fue dada a conocer por Caicedo a través de sus redes sociales, donde no dudó en responsabilizar públicamente al máximo directivo de la FND. En sus declaraciones, Caicedo se dirigió directamente a Didier Tavera, recordándole su experiencia como exgobernador y su conocimiento sobre el funcionamiento interno de este tipo de convocatorias. Hizo hincapié en que los organizadores tienen la potestad de decidir quiénes son convocados y quiénes invitan a los asistentes, insinuando así un manejo discrecional y potencialmente sesgado de la invitación.

El aspirante a la presidencia no se detuvo ahí, sino que también reveló que desde su mandato como gobernador del Magdalena, entre los años 2020 y 2023, ya ha sido objeto de lo que describe como persecuciones y bloqueos por parte del mismo directivo de la FND. Caicedo afirmó categóricamente que Tavera le complicó la gestión como gobernador, atribuyéndole un sesgo reactionary y clientelista que, según él, utilizó para obstaculizar su labor durante el gobierno del expresidente Duque.

Ahora, al presentarse como candidato, Caicedo asegura que Tavera está repitiendo la misma estrategia, adaptándose a las circunstancias para continuar con su supuesta agenda de bloqueo. Finalmente, Carlos Caicedo reiteró sus serias objeciones y cuestionamientos en torno al proceso de selección y convocatoria para el foro, concluyendo que este tipo de prácticas demuestran la falta de garantías y la politización de espacios que deberían ser de debate democrático y propositivo para el país.

La denuncia pone de manifiesto las tensiones políticas existentes y las preocupaciones sobre la equidad y la transparencia en los procesos que involucran a figuras políticas relevantes en la contienda electoral. El aspirante espera que su denuncia abra un debate sobre las prácticas dentro de organizaciones como la FND y la necesidad de asegurar un terreno de juego equitativo para todos los candidatos presidenciales, sin importar sus afiliaciones políticas o sus propuestas.

La situación generada por la denuncia de Caicedo subraya la importancia de la imparcialidad y la transparencia en los eventos que buscan informar a la ciudadanía y a los propios candidatos sobre los temas cruciales que definirán el futuro de Colombia. La exclusión de un aspirante con propuestas alineadas a los temas del foro genera interrogantes sobre la objetividad de la organización y sus verdaderos objetivos.

Es fundamental que este tipo de foros sirvan como plataformas para el intercambio de ideas y el debate constructivo, y no como escenarios para la manipulación política o la exclusión de voces relevantes. La FND, como entidad que representa a los departamentos, tiene la responsabilidad de promover un diálogo inclusivo y democrático, asegurando que todas las perspectivas sean escuchadas y consideradas en el proceso electoral.

Las afirmaciones de Caicedo merecen una respuesta clara y detallada por parte de la FND, así como una reflexión interna sobre sus métodos de organización y convocatoria. La transparencia en estos procesos es esencial para fortalecer la confianza pública en las instituciones y en el propio sistema democrático.





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