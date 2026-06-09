Carlos Caicedo rechaza denuncia de compra de votos en Colombia

El candidato del movimiento Defensores de la Patria procedió en su transmisión de este lunes a enumerar una veintena de nombres de líderes políticos, funcionarios públicos y clanes de la región Caribe que, según sus declaraciones, deben ser incluidos de inmediato en los esquemas de seguimiento y supervisión de los organismos extranjeros.

Carlos Caicedo rechaza denuncia de compra de votos hecha por Abelardo De la Espriella: 'Es una acusación mentirosa, un perfilamiento', quien lo incluyó en una lista de dirigentes políticos que, según denunció, estarían involucrados en una supuesta estrategia de compra de votos en la Costa Caribe de cara a la segunda vuelta presidencial .

Caicedo calificó las acusaciones como ‘mentirosas’ y aseguró que se trata de un ‘perfilamiento’ en su contra.

'Es una acusación miserable y mentirosa. Nosotros toda la vida hemos luchado contra las mafias que hacen eso. Es una acusación gravísima', aseveró Caicedo, quien se adhirió a la campaña de Iván Cepeda luego de bajarse del tarjetón electoral. De la Espriella advirtió a los sectores señalados de compra de votos en la Costa colombiana que las autoridades norteamericanas se encuentran vigilando de cerca los movimientos en los territorios electorales: 'Gracias por proteger la democracia, querido subsecretario (Christopher) Landau'.

Nuevo viaje a EE. U.: presidente Gustavo Petro parte este 9 de junio hacia Nueva York; esta es su agenda El subsecretario de Estado de los Estados Unidos efectivamente la semana pasada confirmó que estarán atentos a las denuncias de compra de votos en los departamentos del Caribe colombiano, con el fin de quitar las visas a las personas que se les compruebe dicho delito electoral e incluso aplicarle sanciones más severas.

Sobre esto, Caicedo manifestó en Blu Radio: 'Es un perfilamiento a un funcionario de Estados Unidos, no solamente para que de forma irresponsable nos incluya en una lista, sino una instrucción a las organización criminales para instigar nuestro asesinato'.

'Para la segunda vuelta, me inquieta que pueda generarse violencia por desinformación': Hernán Penagos / La entrevista de María Isabel Rueda El exgobernador añadió que si De la Espriella tiene pruebas de sus acusaciones, las presente ante la Fiscalía General de la Nación. Según comentó, emprenderá acciones jurídicas contra el abogado 'por estar calumniando y por instigar al odio'.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria procedió en su transmisión de este lunes 9 de junio a enumerar una veintena de nombres de líderes políticos, funcionarios públicos y clanes de la región Caribe que, según sus declaraciones, deben ser incluidos de inmediato en los esquemas de seguimiento y supervisión de los organismos extranjeros. Le dejo aquí, Subsecretario, unos nombres para que usted los tenga en el radar, dijo De la Espriella.

En la lista incluyó a Carlos y Patricia Caicedo; Felipe Hernández; Rafael Martínez; Antonio Correa; Fernando Niño; Iván y Andrea Vargas; Eduardo Pulgar; Euclides Torres; Agmeth Scaf; Juan Carlos Muñiz; Pedro Flórez; el clan de los hermanos Calle; Mario Fernández; Karime Cotes; Rafael Macea; Luis Ramiro Ricardo; Carlos Felipe Quintero; Marta Peralta Epiayú; Johana Osorio; Musa Besaile y Luis Fernando Lobo. Si bien desde hace varias décadas se conoce del movimiento de compra de votos en la Costa, hasta el momento el abogado no ha hecho públicas las pruebas que sustenten cada uno de estos señalamientos.

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