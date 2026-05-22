Carlos Caicedo respalda opciones que coincidan con la defensa de los derechos colectivos y los territorios en caso de segunda vuelta

Carlos Caicedo, candidato presidencial, confirma que respaldaría opciones que coincidan con la defensa de los derechos colectivos y los territorios en caso de una segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2026, mientras mantiene su aspiración por ganar la elección y su compromiso con la sostenibilidad política y social en el país.

El candidato afirmó que su aspiración es ganar la elección presidencial y que, en caso de una segunda vuelta , respaldaría opciones que coincidan con la defensa de los derechos colectivos y los territorios.

Carlos Caicedo criticó la paz total, propuso subsidios a jóvenes, marcó distancia con Petro y respondió a denuncias durante entrevista en Norte de Santander. Señaló que los cierres de su campaña se realizarán en esta zona del país y que su agenda responde a su origen regional y a la continuidad de su trabajo político en e





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