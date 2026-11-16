Carlos Caloncho analiza el cierre de negocios en Medellín y la crisis económica

El empresario antioqueño Carlos Caloncho explica el cierre de locales en Parque Lleras, la diferencia entre consumismo y capitalismo, y los desafíos para crecer en Colombia.

Carlos "Caloncho" Correa, empresario destacado de Antioquia y pionero en el desarrollo de aplicaciones como Rappi, ha analizado la situación económica actual en Medellín. Este líder comercial, quien también ha incursionado en la gastronomía con Mystic Foods y en el entretenimiento con Breakfast Club, ofrece una perspectiva única basada en su amplia trayectoria empresarial. La economista y empresaria señala que el entorno actual representa un desafío significativo para el crecimiento de negocios en el país.

Cierre de negocios en Parque Lleras por turismo

Carlos "Caloncho" Correa identifica una tensión notable en Medellín debido al cierre de numerosos negocios, particularmente en la zona de Parque Lleras. Estos establecimientos han enfrentado una escasez crítica de clientes, un fenómeno directamente vinculado a la reducción del flujo de turistas extranjeros. La caída en la afluencia internacional ha afectado drásticamente a la zona comercial más popular de la ciudad.

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Fin del consumo inflado y volatilidad del dólar

El empresario atribuye la disminución del gasto a la transición del Gobierno nacional, lo cual ha reducido un nivel de consumo que él describe como inflado o con esteroides. Anteriormente, la economía local se sustentaba en altos niveles de gasto público, actividades del narcotráfico y minería, sectores que inyectaban recursos significativos a Medellín. Además, el turismo extranjero, altamente sensible a la tasa de cambio, ha disminuido cuando el dólar pierde valor, llevando a los visitantes a optar por destinos como Perú o la República Dominicana.

Diferencias culturales entre consumidores de Medellín y Bogotá

Carlos "Caloncho" Correa resalta las distintas conductas de compra entre las ciudades colombianas. El consumidor medellinés se describe como sui géneris, diferente al de Bogotá, caracterizado por ser reservado y evitar la vida nocturna después de las siete de la noche. Esta tendencia lo aleja de la cultura de almuerzos de vino o el servarismo presente en ciudades más cosmopolitas. Estas diferencias culturales impactan directamente en los patrones de consumo local y en la estrategia de los negocios.

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Distinción entre consumismo y capitalismo

El empresario advierte sobre la confusión frecuente entre consumismo y capitalismo, términos que considera totalmente diferentes. Para Correa, el consumismo es una forma de comportamiento, mientras que el capitalismo es un sistema económico basado en el ahorro y la inversión a largo plazo. Critica la falta de entendimiento sobre la necesidad de postergar el deseo para lograr el progreso social y financiero. Este modelo mental capitalista permite el apalancamiento bancario y la multiplicación de recursos para beneficio general.

Burocracia y falta de capital para nuevas empresas

Correa afirma que hacer crecer un negocio en Colombia es imposible debido a la excesiva burocracia y la lenta creación de empresas. Señala la falta de acceso a capital, especialmente en las etapas tempranas, como un obstáculo mayor. Durante su experiencia en Rappi, enfrentó costos elevados por exclusividad con marcas como Osenó, lo que evidenció la dificultad financiera inicial. Esta realidad económica compleja define el entorno empresarial en el país.