Carlos Carrillo critica nombramiento de Daniel Quintero y pide disculpas a Antioquia en campaña de Cepeda

El exfuncionario del UNGRD, Carlos Carrillo, renunció y habló sobre el impacto negativo del nombramiento de Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud, calificándolo como un 'tiro en el pie' para el Pacto Histórico. Carrillo exige disculpas a Antioquia y llama 'hampón' a Quintero, generando controversy a doce días de la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

A doce días de la segunda vuelta presidencial , que definirá entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda al próximo presidente, proliferan análisis y reflexiones sobre las campañas.

Una voz crítica dentro del oficialista Pacto Histórico ha sido la de Carlos Carrillo, quien renunció el 9 de junio a la Dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En entrevista con Blu Radio, Carrillo evaluó el impacto del nombramiento de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, como Superintendente de Salud.

El presidente Gustavo Petro lo designó a finales de abril, pese a la falta de experiencia en el sector salud y a un proceso judicial por corrupción en su contra. Para Carrillo, esta decisión representó un "tiro en el pie" para el petrismo y motivó una disculpa hacia Antioquia. Subrayó que Antioquia es la segunda región más productiva y con mayor peso electoral del país, y que el nombramiento de Quintero a un mes de las elecciones dañó la campaña.

Carrillo también calificó a Quintero como "un hampón" en términos personales. Este episodio ilustra tensiones internas en el Pacto Histórico y el peso de Antioquia en la contienda electoral. La campaña de Cepeda enfrenta desafíos estratégicos mientras se acerca la vuelta definitiva. Las declaraciones de Carrillo evidencian fisuras y autocríticas en el oficialismo, además de subrayar la importancia de la región antioqueña en el mapa político nacional.

La designación de Quintero, controversial por sus implicaciones legales y de idoneidad, se ha convertido en un punto de debate clave. La renuncia de Carrillo, aunque en otro ámbito, agrega un elemento de incertidumbre en el entorno gubernamental. En conjunto, estos factores configuran un escenario complejo para la segunda vuelta, donde la gestión de las percepciones y los errores de campaña pueden inclinar la balanza.

La言辞 de Carrillo no solo apunta a un error concreto, sino que abre la puerta a una reflexión más amplia sobre la composición del gabinete y la estrategia política del presidente Petro. La región de Antioquia, históricamente influyente, emerge nuevamente como un campo de batalla electoral y simbólico. Cada declaración y nombramiento se analiza minuciosamente en un contexto de alta polarización. La campaña de Cepeda intenta capitalizar el descontento, mientras la de De la Espriella busca mantener el impulso.

La closeness of the race makes every move critical. The controversy around Quintero is emblematic of larger questions about merit and political patronage. Carrillo's harsh language suggests deep frustration within sectors of the ruling coalition. The upcoming vote will test the resilience of both campaigns amid scandals and last-minute developments.

Public opinion in Antioquia could prove decisive. The role of media like Blu Radio in amplifying these statements also shapes the narrative. Overall, the political drama continues to unfold with new twists daily





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