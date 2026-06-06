Carlos Carrillo renuncia a la UNGRD tras suspensión y se suma a la campaña de Iván Cepeda

El exdirector de la UNGRD Carlos Carrillo presentó su renuncia después de que la Procuraduría lo suspendiera por presunta participación en política. En una entrevista, Carrillo calificó la sanción de política e injusta y anunció que se dedicará a hacer campaña contra el fascismo y por Iván Cepeda, a quien considera una opción decente para la presidencia.

Carlos Carrillo renunció a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ( UNGRD ) tras una suspensión temporal impuesta por la Procuraduría General de la Nación por posible participación en política electoral.

En una entrevista con EL TIEMPO, Carrillo explicó que su salida se debe a lo que calificó como una sanción política injusta cuyo objetivo era silenciarlo en un momento crucial para el país. Afirmó que, a pesar de la medida, él no iba a quedarse callado y que por eso presentó su renuncia para dedicarse por completo a la campaña electoral en favor del candidato Iván Cepeda, a quien describió como un hombre decente y capaz.

Carrillo también cuestionó la determinación de la Procuraduría y comparó su caso con el de otros funcionarios que, según él, no han sido sancionados a pesar de haber incurrido en conductas similares o peores, como el ministro del Interior Armando Benetti, quien insultó a una magistrada de la Corte Suprema. Para él, instituciones como la Procuraduría y la Contraloría actúan como policías políticas, especialmente en el contexto del gobierno de Gustavo Petro.

El exfuncionario se refirió a la situación política del país como una elección entre el ascenso del fascismo y la democracia, y argumentó que la campaña de Abelardo de la Espriella, candidato que apoya al uribismo, está financiada por dineros ilícitos vinculados a Alex Saab y al chavismo. Asimismo, criticó a quienes, movidos por la petrofobia, están dispuestos a votar por lo que él llama un hampón.

Por último, cerró diciendo que no puede quedarse en su casa mientras el país atraviesa un momento tan trascendental y que, aunque Gustavo Petro atacó la Constitución en el pasado, los mecanismos para reformarla existen y no deben ser usados para violar la ley. La renuncia de Carrillo se produce en medio de un tenso clima preelectoral y pone sobre la mesa el debate sobre la participación de servidores públicos en campañas políticas y la autonomía de los organismos de control





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