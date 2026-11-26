Tras la retractación de Carlos Carrillo sobre Carlos Andrés Trujillo, Gustavo Petro intenta distanciarse de Olmedo López. Análisis del conflicto político y legal.

Una reciente retractación formulada por el expresidente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, ha reavivado el debate público en torno al escándalo de corrupción que involucra a la entidad estatal. Esta acción directa condujo a una respuesta inmediata por parte del expresidente Gustavo Petro, quien buscó desligar su figura política de Olmedo López, exdirector de la UNGRD actualmente declarado culpable en el entramado de malversación conocido como los carrotanques.

Retractación de Carrillo sobre Carlos Andrés Trujillo

Carlos Carrillo modificó públicamente sus declaraciones anteriores respecto al exsenador conservador Carlos Andrés Trujillo, admitiendo explícitamente la falta de pruebas contundentes. En su declaración, el expresidente de la UNGRD sostuvo que no cuenta con evidencia física que demuestre que Trujillo es el cerebro criminal detrás del escándalo de la entidad. Asimismo, aclaró que no dispone de datos que vinculen a Trujillo con un grupo político específico que causara problemas en la institución antes de la llegada de Olmedo López.

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La necesidad de esta rectificación surge de declaraciones realizadas el 10 de julio de 2026, cuando Carrillo participó en un programa conducido por el personaje Juanpis González, interpretado por el actor Alejandro Riaño. En aquel entonces, Carrillo afirmó categóricamente que Trujillo había sido el artífice intelectual del desfalco. Sin embargo, la situación legal cambió drásticamente el 27 de ese mismo mes, cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia emitió un auto inhibitorio a favor del exsenador, decidiendo no abrir una investigación formal debido a la insuficiencia de pruebas que lo conectaran con los hechos en La Guajira.

La respuesta de Petro y distanciamiento de López

Inmediatamente después de la rectificación de Carrillo, Gustavo Petro intervino en la controversia para ajustar su narrativa política. El expresidente indicó a Carrillo que se equivocó en su análisis político general, aunque utilizó su intervención para atacar la reputación de Olmedo López. Petro describió a López como alguien que intentó convertirse en el nuevo jefe de clientelas en la Guajira utilizando dinero público de la UNGRD, pero aseguró que sus actos no representan la máxima expresión de la corrupción en Colombia según la narrativa de la prensa.

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En su discurso, Petro lanzó comentarios crípticos y poco claros, incluyendo frases incoherentes como una referencia a "soberan o hp" y autodenominándose estafador consigo mismo, antes de comparar a López con defensores del Gobierno actual. Petro mencionó la mala presentación que, según él, Luis Eduardo Llinás había hecho de López. Llinás, director antioqueño de la DIAN y la UIAF durante el mandato de Petro, enfrenta actualmente controversias por haber contratado a la congresista Verónica Estrada, quien fue suspendida tras descubrirse la inexistencia de sus títulos universitarios.

Es fundamental recordar que Olmedo López se declaró culpable de peculado por apropiación y concierto para delinquir. A pesar de esto, Petro intentó separar su legado político de los delitos de López, quien aportó 300 millones de pesos a la campaña presidencial de 2018 y gestionó aspectos logísticos para las elecciones de 2018 y 2022. Petro posteriormente nombró a López como director de la UNGRD, una institución clave del Estado, lo que ha generado críticas persistentes sobre la gestión de personal durante su presidencia.

Implicaciones legales y casos paralelos en Antioquia

Mientras la disputa política entre Carrillo y Petro se intensifica, Carlos Andrés Trujillo sigue enfrentando interrogantes legales en Antioquia. El excongresista ha sido cuestionado por presuntas irregularidades en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, un caso que también involucra a Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Durante una audiencia judicial del 16 de septiembre, la Fiscalía presentó testimonios cruciales que vinculan a Trujillo con intentos de influencia en el proceso.

El testimonio de Misael Cadavid reveló detalles alarmantes sobre las presiones ejercidas sobre testigos clave. Cadavid afirmó que Jhon Fredy Ortiz Tabares, entonces personero de Itagüí, lo visitó mientras estaba privado de libertad. Según Cadavid, el personero llevó un mensaje "de parte del jefe", identificando a ese jefe como Carlos Andrés Trujillo, con el objetivo supuestamente de ofrecer ayuda jurídica y otros apoyos durante el proceso judicial.

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Carlos Carrillo también aprovechó la oportunidad para devolver las críticas políticas hacia Petro. El expresidente de la UNGRD argumentó que quien se equivocó en el análisis político fue el expresidente actual. Carrillo señaló que la coalición del Congreso fue errónea y llevó al Gobierno a un desgaste político innecesario. Adicionalmente, acusó a Petro de no asumir la responsabilidad de sus errores, sosteniendo que la tendencia a culpar a los malquerientes ha contribuido al ascenso del fascismo en el país.