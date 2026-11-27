El exministro de Economía de Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, se entregó este viernes 27 de noviembre a la justicia por su presunta participación en el colapso del banco Ueno, una crisis que desencadenó la destitución y encarcelamiento del expresidente Santiago Peña. La Fiscalía acusa al exfuncionario de delitos de administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado, asociación criminal y lavado de activos. Según la investigación, Fernández Valdovinos autorizó en julio de 2025 la inversión de 250.000 millones de guaraníes de fondos previsionales en la entidad, antes de firmar un contrato de consultoría millonario con el grupo bancario en agosto de 2026, tras abandonar el ministerio.

El exministro de Economía de Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, se entregó voluntariamente a las autoridades judiciales el viernes 27 de noviembre. Este acto se produce como consecuencia directa de una orden de captura emitida en su contra, vinculada a la serie de investigaciones penales derivadas del colapso financiero del banco Ueno.

Detalles del arresto y las acusaciones

Fernández Valdovinos ingresó al mediodía de ese mismo viernes a las instalaciones de la Dirección del Crimen Organizado en Asunción. Su llegada fue presenciada por una decena de miembros de la prensa local, quienes aguardaban en el lugar para documentar el evento. La Fiscalía General de la Nación explicó que la solicitud de arresto se fundamenta en presuntos hechos punibles graves.

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Las acusaciones específicas incluyen administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado, asociación criminal y lavado de activos. Estas imputaciones son centrales en la investigación que busca determinar la responsabilidad penal de altos funcionarios durante la gestión del anterior ejecutivo. La orden de captura fue proporcionada a la agencia AFP, detallando los cargos exactos que cargaba el exfuncionario.

El papel de Santiago Peña y la crisis del banco

La destitución del expresidente Santiago Peña ocurrió el 6 de noviembre, tras un juicio político motivado por la crisis del Ueno. Fue detenido el mismo día, marcando un precedente histórico en la política paraguaya. Además del expresidente, la autoridad judicial procesó a otra veintena de personas, incluyendo exfuncionarios y familiares directos.

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El Banco Central de Paraguay intervino la entidad bancaria ante la insolvencia confirmada a principios de noviembre. Esta crisis provocó el congelamiento de los depósitos de aproximadamente 1,8 millones de clientes. No obstante, el regulador financiero procedió a la devolución de la gran mayoría de los ahorros. Más del 80 por ciento de los depositantes recibió sus fondos nuevamente.

Evidencia de la fiscalía sobre la inversión de fondos

La investigación fiscal reveló que en julio de 2025, mientras Fernández Valdovinos ocupaba el cargo de ministro, autorizó la colocación de 250.000 millones de guaraníes. Esta suma equivale a unos 38,8 millones de dólares y correspondía a recursos previsionales de la Caja Fiscal. Los fondos se invirtieron en certificados de ahorro del Ueno Bank S.A. por un plazo de cinco años.

La hipótesis de la Fiscalía es que la posterior firma de un contrato de consultoría millonario con el grupo económico que controlaba el banco constituye una retribución personal. Fernández Valdovinos firmó este acuerdo en agosto de 2026, justo después de dejar el ministerio. La autoridad judicial sospecha que este contrato fue una contrapartida por la autorización ministerial que permitió la entrada masiva de fondos previsionales en la entidad.

Próximos pasos y consecuencias institucionales

La Fiscalía había ordenado un allanamiento en la vivienda del exministro el 10 de noviembre para recabar pruebas adicionales. Se investiga si existió una estructura organizada integrada por autoridades del Poder Ejecutivo y del órgano regulador del sistema financiero. El objetivo de dicha supuesta estructura era favorecer el financiamiento, la liquidez y el funcionamiento del banco.

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Carlos Fernández Valdovinos fue una figura central de la política económica del gobierno de Peña desde agosto de 2023 hasta su renuncia. Se retiró del cargo el 31 de marzo de 2026 para ocupar la consejería de la entidad binacional Itaipú. Su entrega a la justicia representa un paso crucial en el desmantelamiento de la red de investigaciones por el fraude bancario que afectó a Paraguay.