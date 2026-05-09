Carlos 'La Roca' Sánchez y James Rodríguez, una desavenencia y un conflicto '90 minutos' en la selección Colombia

Carlos 'La Roca' Sánchez, el mediocampista chocoano que equilibra al equipo Colombia en el centro del campo, reveló un enfrasco con James Rodríguez en los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014 y los octavos de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Carlos 'La Roca' Sánchez , el equilibrio de la selección Colombia en el centro del campo durante la era del entrenador José Néstor Pékerman, reveló el encontronazo que tuvo con James Rodríguez , en la actualidad criticado por su falta de ritmo en el Minnesota United.

El mediocampista chocoano hacía el trabajo sucio para recuperar el balón y darle equilibrio al cuadro 'cafetero'. En diálogo reciente con Espn, el futbolista, que jugó entre otros equipos para Aston Villa, Fiorentina y West Ham United, confesó que tuvo una desavenencia con el exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich





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