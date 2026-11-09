Carlos Oyola capturado: Espía de la DNI con orden de captura y mando de Jorge Lemus

Captura de Carlos Oyola, ingeniero de la DNI protegido bajo Jorge Lemus y Gustavo Petro, acusado de fraude y espionaje electoral en Colombia.

Las autoridades colombianas llevaron a cabo la captura del ingeniero de sistemas Carlos Andrés Oyola Tovar, de 36 años, el viernes 6 de noviembre en la ciudad de Neiva. Este operativo, ejecutado de manera conjunta por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Agrupación de Apoyo de la Fuerza Aérea (Gaula) Militar, puso fin a un periplo de meses en el que el sujeto permaneció activo dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) a pesar de contar con una orden de captura vigente.

Operativo de captura en Neiva

La detención del ingeniero se produjo tras semanas de rastreo por parte de las entidades de seguridad. La operación permitió a las fuerzas del orden asegurar al sujeto que, según los reportes, se encontraba oculto y bajo vigilancia constante. Este hecho cierra un ciclo de incertidumbre que ha cuestionado severamente la capacidad de control interno y la seguridad institucional de la DNI durante la administración actual.

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Protección bajo la dirección de Lemus

Oyola Tovar formaba parte del organismo de inteligencia bajo la dirección de Jorge Lemus, una figura central en la gestión del gobierno de Gustavo Petro. Documentos internos y informes reservados revelan que la DNI habría protegido activamente la identidad y ubicación del ingeniero mientras la Fiscalía intentaba localizarlo. Esta supuesta protección permite interrogar sobre los mecanismos de filtración y la lealtad institucional dentro del equipo de inteligencia.

Acusaciones de fraude académico y ciberdelitos

La orden de captura, emitida originalmente el 7 de mayo de 2026, se fundamenta en la presunta manipulación de calificaciones en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Se investiga a Oyola Tovar por delitos informáticos y fraude procesal, relacionados con la obtención irregular de títulos de especialista y magister. Estos delitos son centrales en el expediente judicial que motivó su persecución legal antes de su ingreso o permanencia en la DNI.

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Espionaje y acceso a sistemas estatales

Dentro de la DNI, al funcionario se le atribuían funciones estratégicas como gestor de inteligencia grado 4 y participación en el desarrollo del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC). Sin embargo, hay acusaciones graves que indican que utilizó sus cargos para hackear entidades estatales y acceder a bases de datos confidenciales. Los informes señalan que alojó esta información en una nube que posteriormente se perdió, lo que sugiere una negligencia o un encubrimiento de información sensible.

Conexiones con redes electorales clandestinas

Las investigaciones también vinculan a Oyola Tovar con una red de activistas digitales, bodegueros y hackers supuestamente destinados a alterar los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026. Se menciona la interceptación de comunicaciones con la fiscal Luz Adriana Camargo y el acceso irregular al Sistema Penal Oral Acusatorio (SPoa). Estas actividades apuntan a una intervención coordinada en el proceso electoral colombiano desde dentro del aparato de inteligencia estatal.