Carlos Oyola: La red de fraudes académicos y contractuales que facilitó su ascenso

Investigación revela cómo Carlos Andrés Oyola Tovar utilizó títulos obtenidos fraudulentamente en la UNAD para acceder a contratos públicos millonarios en la DNI y el Fondo Colombia en Paz.

Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas de 36 años, enfrenta una investigación criminal exhaustiva por su presunta participación en una red de ciberdelincuencia y fraude contractual. La Fiscalía General de la Nación lo acusa de acceder ilegalmente a los sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia ( UNAD) para alterar registros académicos, un acto clave para obtener credenciales necesarias para su carrera en el Estado.

Fraudes Académicos y Credenciales Falsas

Las investigaciones centrales señalan que Oyola modificó 40 registros de notas académicas entre 2017 y 2023 para graduarse de una especialización en gestión pública y aprobar una maestría en gobierno y políticas públicas. Su título profesional de Ingeniería de Sistemas fue obtenido recientemente, con la constancia de terminación de materias fechada el 6 de junio de 2019 y la graduación oficial el 8 de octubre de 2021. La matrícula profesional del Colegio Profesional de Ingenieros de Sistemas (Copnia) le fue otorgada el 4 de noviembre de 2021.

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Estas credenciales fueron fundamentales para su ascenso profesional. El contrato con el Fondo Colombia en Paz se firmó el 11 de enero de 2023, fecha en la que Oyola ya había completado sus estudios, aunque con una trayectoria que la Contraloría cuestiona por posibles inconsistencias en la certificación de experiencia previa.

Contrataciones en el Fondo Colombia en Paz

El proceso de contratación comenzó el 26 de diciembre de 2022, cuando Felipe Tascón Recio, director de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), firmó la solicitud para contratar a Oyola. La dependencia argumentó la necesidad de un asesor de nivel central, ya que carecía de personal de planta suficiente para labores de gestión de sistemas de información. El objeto del contrato era mejorar procesos mediante estrategias de seguridad informática y buenas prácticas.

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El perfil exigido requería una maestría con 30 meses de experiencia o una especialización con 54 meses. El contrato pactó una duración de 12 meses con unos honorarios mensuales de $16'029.523, financiados con recursos del patrimonio autónomo creado en 2017 para implementar el Acuerdo de Paz. Daniel Felipe Córdoba Bonilla fue designado como supervisor, quien certificó el cumplimiento "a satisfacción" en informes mensuales idénticos, autorizando pagos completos.

Prórroga Contractual y Financiamiento Público

La relación laboral se extendió tras una solicitud de prórroga el 14 de diciembre de 2023, menos de un mes antes de vencer el contrato inicial. La DSCI justificó la extensión en la estructuración de nuevos modelos de sustitución y reconversión productiva en zonas afectadas por cultivos de coca, amapola y marihuana, mientras el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) cerraba su etapa. El 11 de enero de 2024 se firmó un otrosí que prorrogó el contrato hasta el 11 de enero de 2025.

Este ajuste añadió $192.354.276 al valor total, elevando el coste final a $384.708.552. La terminación anticipada se solicitó el 20 de febrero de 2024 por "motivos personales", fecha que coincide con la ingreso de Oyola a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El cierre financiero del 19 de abril de 2024 registró 14 pagos de Fiduprevisora por un total de $213.726.973,67 durante 13 meses y 10 días de servicio efectivo.

Implicaciones en Seguridad Nacional y Elecciones

Oyola fue capturado el 6 de noviembre en el centro de Neiva por la Guardia de Unidades de Apoyo a la Acción Institucional Militar (Gaula) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Contaba con una orden de captura vigente desde mayo, pero continuaba operando en la DNI en ese momento. La Fiscalía también lo señala de intentar evadir un allanamiento y de liderar una red de hackers que coordinaron ciberataques contra la Registraduría del Estado Civil durante el periodo electoral.

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Actualmente, se encuentra en una etapa crítica donde la justicia debe determinar si Oyola permanece en prisión preventiva o continúa su proceso en libertad. Aunque se le atribuyen cargos graves relacionados con la interferencia electoral y el acceso a información confidencial del ente investigador, el sujeto no ha aceptado cargos por la presunta alteración de sus notas académicas, manteniendo su defensa legal en curso.