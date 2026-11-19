El exfuncionario de la DNI Carlos Andrés Oyola Tovar fue recluido en la cárcel La Picota de Bogotá por orden judicial, tras ser acusado de alterar registros académicos en la UNAD entre 2017 y 2023.

El exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Andrés Oyola Tovar, fue trasladado el miércoles 13 de noviembre al penal de máxima seguridad La Picota en Bogotá. Esta medida de aseguramiento fue dispuesta mediante orden del juez de control de garantías, quien determinó que la detención preventiva era necesaria mientras prosigue el proceso penal contra el acusado. La decisión se concreta menos de dos semanas después de que las autoridades lo capturaran el 6 de noviembre en la ciudad de Neiva, departamento del Huila.

Operativo de captura en Neiva con entidades del Estado

La detención de Carlos Oyola fue el resultado de una operación conjunta ejecutada por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Grupo de Apoyo Operativo Local de la Fuerza Militar (Gaula Militar). Durante el operativo, las fuerzas de seguridad lograron localizar y neutralizar al exfuncionario, quien permaneció bajo custodia institucional mientras se definían los pasos procedimentales de su investigación. Este operativo marcó el inicio formal del proceso judicial en su contra por los presuntos delitos informáticos asociados a su actividad en la DNI y la UNAD.

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Alteración de calificaciones UNAD entre 2017 y 2023

Según las investigaciones detalladas por la Fiscalía, Carlos Oyola Tovar habría integrado una estructura criminal dedicada a la modificación fraudulenta de calificaciones y registros financieros en el campus virtual de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estas maniobras ilegales se habrían realizado durante un periodo que abarca desde el año 2017 hasta el 2023. El objetivo principal de estas intervenciones irregulares en los sistemas de información de la institución educativa era facilitar que al menos 19 estudiantes obtuvieran títulos profesionales sin haber cumplido con los requisitos académicos establecidos.

Acceso abusivo y títulos falsos en entidades públicas

La Fiscalía sostiene que el exfuncionario actuó como el intermediario clave entre los estudiantes que buscaban alterar sus notas y personas internas de la universidad que poseían las credenciales y acceso a las plataformas necesarias para modificar los registros oficiales. Además de la participación en este esquema de fraude masivo, su propio historial académico habría sido intervenido en 46 oportunidades distintas. Estas alteraciones le permitieron obtener los títulos de ingeniero de sistemas y especialista en gerencia pública, credenciales que posteriormente utilizó para aspirar y ocupar cargos en entidades estatales. La propia universidad detectó una irregularidad similar en su maestría e impidió que se graduara en esa área.

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Imputación de delitos y contexto de espionaje político

Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos imputó a Carlos Oyola Tovar por cinco delitos específicos: concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático agravado, daño informático agravado, obtención de documento público falso y fraude procesal. El acusado no aceptó los cargos presentados en su contra. Paralelamente, un informe interno de la Dirección Nacional de Inteligencia lo menciona en relación con operaciones contra la Registraduría Nacional y el acceso a bases de datos estatales durante el gobierno de Gustavo Petro. Aunque se le señala por estos supuestos ataques informáticos, hasta la fecha no existe una imputación penal formal por dichos hechos de inteligencia.

Reclusión en La Picota y continuidad de la investigación

Con su ingreso al penal La Picota, Carlos Oyola Tovar queda recluido en una de las instalaciones carcelarias más seguras de la capital, donde continuará el proceso judicial por las presuntas alteraciones académicas de la UNAD. Su caso permanece bajo escrutinio público debido a la dualidad de las investigaciones: mientras se juzgan los crímenes informáticos en la universidad, persisten las denuncias sobre su rol en presuntas operaciones de espionaje y hackeo de sistemas del Estado. Esta situación mantiene en espera la resolución final sobre su participación en los eventos ocurridos bajo la administración de Gustavo Petro.