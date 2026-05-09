Carlos Pérez: 'Fue un final muy trágico; todavía no hemos salido de la tristeza y la consternación'

Carlos Pérez, padre del periodista desaparecido Mateo Pérez, habló en La FM sobre las últimas horas de su hijo antes de viajar a Briceño para realizar un reportaje. Durante la entrevista, Pérez relató cómo fueron las últimas conversaciones con el joven comunicador y describió el impacto que ha tenido el caso en su familia y en el municipio de Medellín.

Carlos Pérez contó cómo fue la última conversación con su hijo Mateo antes del viaje a Briceño por un reportaje. Después de que fuera reportado como desaparecido mientras realizaba un trabajo periodístico relacionado con el conflicto armado en esa zona, Pérez habló en La FM sobre las últimas horas de Mateo Pérez antes de viajar a Briceño para realizar un reportaje.

Durante la entrevista, relató cómo fueron las últimas conversaciones con el joven comunicador y describió el impacto que ha tenido el caso en su familia y en el municipio de Medellín.

"Fue un final muy trágico; todavía no hemos salido de la tristeza y la consternación", afirmó durante la conversación con la emisora. También señaló que nunca imaginaron enfrentar una situación de ese tipo y agregó que "es la situación del país que uno no cree que le va a pasar". Había terminado sus estudios universitarios en diciembre y estaba a la espera de iniciar sus prácticas profesionales.

Según contó, mientras avanzaba en ese proceso desarrollaba proyectos periodísticos propios y realizaba reportajes.

"Tenía su revistapara cubrir temas relacionados con el conflicto y un consejo de seguridad programado en la zona. De acuerdo con su versión,le informó que asistiría a una rueda de prensa y que realizaría entrevistas en el lugar.

"Yo le dije que no fuera porque la zona estaba erizada, pero él decía que el ejército los cuidaba", indicó. El padre del periodista también afirmó que el joven no había comentado sobre posibles amenazas antes de viajar al norte de Antioquia.

"No, en ningún momento", respondió. Además, recordó que la última comunicación ocurrió el día anterior y que la Fiscalía había alertado riesgo en la zona. Ahora se confirma el hallazgo de un cuerpo en búsqueda de Mateo Pérez en Antioquia y miembros del sector educativo, debido a que su esposa trabaja como maestra en el municipio.

"Todo el gremio de educación se ha solidarizado con nosotros y aquí todo el mundo en el pueblo está conmovido", manifestó. La familia indicó que continuará acompañando diligencias relacionadas con el traslado del cuerpo hallado. El gobernador de Antioquia alertó por amenazas contra el presidente del Concejo de Medellín y el ministro Pedro Sánchez ofreció $500 millones por alias ‘Chalá’, señalado del asesinato del periodista Mateo Pérez.

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Así fue el recorrido de Mateo Pérez en Briceño: algunas personas vieron cómo lo maltrataronComunicadora social y periodista con más de diez años de experiencia en medios - Actualmente: coordinadora digital de Blu Radio. Especializada en comunicación digital, con enfoque en la redacción y creación en contenidos de coyuntura, turismo, viajes, estilo de vida y sociedad.

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