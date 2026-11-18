Carlos Ríos del Dapre declaró en Fiscalía sobre los 'sexocontratos', entregando pruebas sobre la presunta instrumentalización de mujeres en la Presidencia de la República.

Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República ( Dapre), se presentó ante la Fiscalía General de la Nación para ampliar su denuncia sobre el escándalo conocido como los sexocontratos. El funcionario aseguró haber entregado información adicional y elementos de prueba sobre la presunta instrumentalización de mujeres vinculadas a la máxima autoridad ejecutiva del país.

Declaración y Entrega de Pruebas en Fiscalía

Carlos Ríos relató en detalle las situaciones que, según sus versiones, se habrían desarrollado en el interior de la Presidencia durante su gestión. Durante una audiencia que duró al menos tres horas, el director del Dapre suministró material probatorio a los investigadores para respaldar sus señalamientos anteriores. Afirmó que esta entrega de información es un paso necesario para que el ente investigador pueda avanzar en la construcción de los hechos.

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Detalles sobre Vínculos y Responsabilidades

Aunque el funcionario sostuvo que parte de la documentación presentada permitiría establecer que algunas de las mujeres mencionadas tenían un vínculo con la Presidencia, no precisó los cargos que ocupaban ni las modalidades bajo las cuales estaban asociadas al Estado. Tampoco indicó el periodo exacto en que ocurrirían los hechos denunciados. Su declaración se centró en aportar elementos para que la Fiscalía determine la veracidad de los relatos sin identificar a los supuestos responsables por sus nombres.

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Posición Institucional y Llamado a la Investigación

Carlos Ríos enfatizó que corresponde a la Fiscalía General de la Nación realizar la debida investigación y determinar lo ocurrido. Manifestó que el objetivo es demostrar que se vulneraron los derechos de las mujeres involucradas y pidió que se investiguen otras entidades donde presuntamente estas personas fueron instrumentalizadas. Insistió en que los colombianos esperan que el organismo investigador vaya hasta el fondo del caso para esclarecer la verdad.

Impacto Político y Próximos Pasos

Esta diligencia marca un punto crucial en la denuncia que previamente fue presentada ante el Congreso de la República. La falta de identificación de nombres y cargos específicos en la declaración pública sugiere que la investigación forense y documental será determinante para establecer responsabilidades penales y administrativas. El alcance de estos señalamientos se considerará la punta del iceberg de un escándalo que requiere esclarecimiento judicial para definir su impacto final en la estructura gubernamental.