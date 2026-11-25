El director del Dapre, Carlos Ríos, entregó evidencias a la Fiscalía sobre supuestos contratos a cambio de favores sexuales, involucrando al expresidente Gustavo Petro y otros servidores públicos.

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ríos, ha confirmado que presentará información detallada sobre las denuncias de presuntos contratos otorgados a cambio de favores sexuales durante el gobierno anterior. Esta exposición se llevará a cabo el próximo martes durante un debate de control político en el Senado de la República, marcando un punto crucial en el escrutinio de las allegedly irregularidades administrativas.

Evidencias y el rol de la Fiscalía General

Carlos Ríos aseguró que los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación mediante una denuncia entregada hace una semana al ente de control. Aseguró que la información está en manos del ente investigador para esclarecer la posible participación de servidores públicos en estos actos de corrupción. Reiteró que es fundamental presentar al país todas estas irregularidades para garantizar la transparencia institucional.

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Acusaciones directas al expresidente Petro

En su declaración, el funcionario dirigió sus señalamientos tanto al expresidente Gustavo Petro como a otros funcionarios de su administración, aunque no identificó nombres específicos. Ríos insistió en que ya está la Fiscalía investigando todos los procesos porque todas estas personas tienen que caer, no solamente el expresidente. La autoridad gubernamental mencionó que se ha hablado sobre la posibilidad de que más personas estén involucradas en este caso de presunta corrupción sistémica.

Detalles de la entrega de material probatorio

Antes de su intervención en el Senado, el director del Dapre estuvo en la Fiscalía General entregando la información sobre estas denuncias durante al menos tres horas. Según fuentes enteradas en el ente de control consultadas por este diario, el funcionario entregó material probatorio y narró todos los hechos ocurridos. Explicó que parte de lo que presentó estuvo dedicada a entregar los elementos que considera relevantes para que la Fiscalía avance en la investigación sin omitir detalles clave.

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El caso Deicy Jiménez y presuntas víctimas

Este contexto surge tras las declaraciones de Deicy Jiménez, quien respondió a Petro y dijo que no se retractará de su denuncia: no permitirá que la silencien. Carlos Ríos pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue las otras entidades donde lamentablemente y presuntamente fueron instrumentalizadas estas mujeres. A pesar de referirse a esas personas como ellos, no las identificó por sus nombres ni precisó sus responsabilidades directas en los actos denunciados.

Expectativas ciudadanas y próximos pasos legales

Los colombianos esperamos de la Fiscalía que vaya hasta el fondo de estas investigaciones, señaló Ríos, subrayando la necesidad de justicia. Aunque se refirió a los casos como de corrupción y violencia contra la mujer, no precisó si la cifra de casos supera los 48 mencionados anteriormente. El director del Dapre insistió en que corresponde al organismo investigador determinar lo ocurrido, dejando en claro que las pruebas están ya en custodia oficial para sus acciones legales correspondientes.