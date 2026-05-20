Carlos Ramón González debe enfrentar justicia en Colombia, según el presidente

El presidente Gustavo Petro aseguró que Carlos Ramón González, exfuncionario buscado por la justicia colombiana, debe responder ante la justicia en Colombia. Durante una Secretaría de Estado de Gobierno de la Unidad de Comunicación Marco Fidel Narváez, Petro se refirió al caso y a los escándalos de corrupción en la UNGRD y la misión diplomática en Nicaragua.

El presidente Gustavo Petro se refirió a uno de los puntos más críticos de su administración a tres meses de dejar el cargo: el escándalo de corrupción en la exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y quien actualmente es buscado por la justicia colombiana.

El mandatario se manifestó enfático al asegurar que 'El señor Carlos Ramón González debería estar en Colombia respondiendo ante la justicia ¿Por qué lo dudan?

'. Durante la conversación también abordó el caso de un funcionario diplomático (Óscar Muñoz Giraldo) señalado de haber facilitado la permanencia de González en Nicaragua. La polémica en torno a Carlos Ramón González, se suscitó luego de que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actualmente prófugo, apareció el pasado 11 de diciembre en una celebración realizada en el salón Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío de la capital nicaragüense.

Las declaraciones del presidente Petro se producen en medio de una intensa agenda de fin de gobierno, donde los casos de corrupción han marcado el pulso político nacional. Carlos Ramón González es señalado por las autoridades judiciales como el presunto determinador y cerebro de la red de corrupción al interior de la UNGRD, dado que en su rol como alto funcionario del gobierno, presuntamente dio la orden de desviar fondos públicos para pagar sobornos a congresistas.

En su contra, hay activa una circular roja de Interpol, lo que conlleva la posibilidad de que sea capturado si abandona territorio nicaragüense, dadas las alertas vigentes en más de 190 países





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