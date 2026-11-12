Carlos Vives gana Latin Grammy 2026 por El Último Disco

Carlos Vives recibe el Latin Grammy 2026 a Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato por su trabajo en Las Vegas, sumando 19 premios a su carrera.

El cantautor colombiano Carlos Vives consolidó su legado el jueves 12 de noviembre al ganar el Latin Grammy 2026 a Mejor Álbum de Cumbia / Vallenato. La distinción otorgada por la Academia Latina de la Grabación premia su producción musical titulada El Último Disco Vol. 1 durante la vigésima séptima edición de la gala. Este reconocimiento se entregó en la ceremonia preliminar, conocida como la Premiere, que se llevó a cabo en Las Vegas, Estados Unidos, comenzando a las 3:00 p. m. hora colombiana.

Detalle técnico del álbum ganador

La obra ganadora representa un homenaje profundo al vallenato y al legendario acordeonero Egidio Cuadrado, quien acompañó a Vives durante décadas antes de fallecer hace apenas unas semanas. El álbum fue grabado en sesiones conjuntas junto a la banda del artista para preservar la energía propia de las interpretaciones en vivo, un enfoque que busca capturar la esencia rítmica de la música de raíz. Esta producción no es solo un disco, sino un acto de memoria que celebra las raíces musicales que han definido la trayectoria del samario.

Also read Latin Grammy 2026: Juanes, Karol G y Feid lideran nominados colombianos en Las Vegas

Colaboraciones internacionales destacadas

La trayectoria de este proyecto discográfico se enriquece notablemente mediante la participación de artistas de renombre internacional, lo que amplifica su alcance cultural. El trabajo cuenta con colaboraciones significativas de figuras como Juan Luis Guerra, Niña Pastori e Israel Romero, quienes aportan sus voces y estilos a las canciones. Esta diversidad musical convierte la producción en una verdadera celebración de la música latina, fusionando géneros y uniendo voces de diferentes regiones para honrar la tradición vallenata.

Historial de premios de Carlos Vives

Con este nuevo gramófono, el cantautor samario suma un total de 19 premios Latin Grammy a lo largo de su extensa carrera musical. Según los registros oficiales de la Academia Latina de la Grabación, Vives cuenta también con 49 nominaciones, lo que refleja su consistencia y popularidad sostenida. Entre sus reconocimientos previos destacan los obtenidos en 2023 por Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato con Escalona Nunca Se Había Grabado Así, y en 2022 por Mejor Álbum Tropical Contemporáneo con Cumbiana II.

Advertisement

Contexto de la gala en Las Vegas

La entrega principal de los premios se desarrolla durante la noche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, un escenario que acoge presentaciones musicales en vivo. La vigésima séptima edición de los Latin Grammy reúne a una amplia gama de intérpretes de la música latina, generando gran expectativa en Colombia y el resto del continente. Entre los artistas colombianos destacados en la noche se encuentran Karol G, Shakira, Juanes, Feid y Fonseca, quienes compiten por los galardones más importantes.

Impacto cultural y futuro inmediato

Este triunfo reafirma la vigencia del vallenato y la música colombiana en los escenarios internacionales más prestigiosos. La Academia también había exaltado a Vives como Persona del Año en 2024, reconociendo su labor por llevar los sonidos del Caribe colombiano a nivel global. La noche continúa con la gala principal, donde se revelarán más ganadores en las categorías de música pop, rock y urbana, manteniendo la atención de los medios y el público en la calidad artística de la producción nacional.