Carlos Vives recuerda el beso censurado con Amparo Grisales en la novela Escalona

El cantante colombiano Carlos Vives rememora una escena eliminada de la ficción de los 80 por considerarla demasiado explícita, destacando la química con Amparo Grisales y el rigor de la censura televisiva de la época.

Carlos Vives , uno de los exponentes musicales más importantes de Colombia, ha hecho un gran aporte al folclor del país por décadas y en varias ocasiones ha sido homenajeado por esta misma razón.

Su habilidad para fusionar de manera magistral los ritmos tradicionales del país, como el vallenato y la cumbia, con sonidos más modernos, creando un estilo único, lo ha convertido en un referente global. El querido artista también hizo parte de icónicas novelas de la televisión colombiana, como es el caso de 'Escalona', donde interpretó al compositor Rafael Escalona.

Recientemente, el artista estuvo en una entrevista con Los40 y recordó la innegable química que había con la Diva de Colombia, Amparo Grisales, además de los memorables besos que compartieron en el set de esa producción. El intérprete de 'La gota fría' recordó detalles inéditos de las escenas de amor que compartió con la 'Diva de Colombia'.

En particular, Vives hizo énfasis en un apasionado beso del intro de la novela que terminó siendo demasiado candente para los estrictos estándares de la época y que, inevitablemente, sufrió la tijera de la censura televisiva.

"Yo me acuerdo de ese beso con Amparo que fue sensacional, qué cosa increíble. Pero claro, estaba en el intro de la novela y lo mandaron a quitar porque se veían las dos lenguas entrelazándose, trapeándose las muelas", narró. Para Carlos Vives, la decisión de los directores y programadores de retirar las imágenes del aire fue una sorpresa absoluta en su momento, considerando que el resultado estético reflejaba la entrega actoral y la pasión de la historia.

"Yo cuando lo vi dije: '¡Wow! , ¿por qué lo mandaron a quitar?

'. Muy fuerte. ¿Qué tal que hubiesen visto lo otro? No, demasiado...

Es que Amparo, ¡qué belleza!

", agregó. La novela 'Escalona' narraba la historia de amor entre un joven cantante (Salomón) y una hermosa mujer (Amparo), convirtiéndose rápidamente en un hito de sintonía en el país.

Sin embargo, la televisión de los 80 operaba bajo lupas morales sumamente conservadoras en Colombia, donde un beso con lengua explícito en el cabezote de entrada -un espacio visible para toda la familia en horario estelar- era considerado una transgresión inaceptable para los televidentes de la época. Esta anécdota no solo arranca sonrisas nostálgicas, sino que resalta el estatus de iconos que ambos mantienen en la cultura pop.

La complicidad y admiración mutua entre el rey del vallenato pop y la jurado más exigente del país sigue intacta, demostrando que el fuego, el talento y las historias de los años dorados de nuestra televisión siguen tan vigentes como el primer día





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