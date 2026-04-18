Carnaval de Barranquilla: Cultura y Biodiversidad como Pilares de Sostenibilidad y Posicionamiento Turístico

El Carnaval de Barranquilla impulsa la integración de cultura, territorio y sostenibilidad a través del Concurso Nacional de Fotografía 2026. Finalistas exploraron la Ciénaga de Mallorquín, un ecosistema clave del Caribe colombiano, para capturar la biodiversidad e inspirar la creación artística, consolidando a la ciudad como destino ecológico y cultural.

El Carnaval de Barranquilla se consolida como una plataforma estratégica de ciudad, fusionando cultura, territorio y sostenibilidad para crear experiencias que trascienden la festividad y posicionan a Barranquilla como un destino donde la biodiversidad es fuente de inspiración artística. Como parte de esta visión, se desarrolló el Concurso Nacional de Fotografía 2026, invitando a 24 finalistas a una inmersión profunda en la Ciénaga de Mallorquín, un ecosistema emblemático del Caribe colombiano. Esta iniciativa, realizada en colaboración con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.), buscó entrelazar la perspectiva artística de los participantes con la riqueza natural del entorno.

La jornada incluyó un taller de transferencia de conocimientos impartido por el reconocido fotógrafo Henry Navarro, quien compartió su experiencia y visión en la fotografía artística y de naturaleza. Navarro guió a los finalistas en una exploración visual del paisaje, profundizando en las técnicas y enfoques para capturar la esencia del ecosistema. Posteriormente, los fotógrafos emprendieron un recorrido por la ciénaga, acompañados por pescadores locales. Esta expedición les permitió documentar la vida vibrante del lugar, desde el fascinante avistamiento de aves hasta la conexión genuina con las comunidades ribereñas, culminando con la majestuosa contemplación de Bocas de Ceniza, el punto donde el río Magdalena se funde con el océano Atlántico.

Juan Carlos Ospino, director del Carnaval de Barranquilla, subrayó la trascendencia de estas actividades: 'Estas iniciativas demuestran que el Carnaval es mucho más que una fiesta: es un escenario que conecta la cultura con la biodiversidad y promueve nuevas formas de narrar el territorio'. Por su parte, Jesús León Insignares, director de la C.R.A., enfatizó que la promoción de la cultura ambiental va más allá de los aspectos técnicos. 'Necesitamos que la gente vea, sienta y se apropie del territorio que protegemos. Por eso este concurso es un vehículo de sensibilización en la que cada fotografía se convierte en una herramienta pedagógica que nos recuerda la importancia de cuidar y valorar nuestra riqueza ambiental y cultural'.

La programación continuará el 22 de abril, en conmemoración del Día de la Tierra, con la inauguración de la exposición 'Fauna y Flora del Carnaval' y la presentación del Calendario 2026–2027. Esta edición especial exhibirá las imágenes ganadoras del concurso, destacando la biocultura como pilar fundamental de la identidad barranquillera y colombiana. A través de esta alianza estratégica, el Carnaval de Barranquilla y la C.R.A. fortalecen una visión a largo plazo donde la cultura actúa como motor de sostenibilidad y como herramienta esencial para potenciar el posicionamiento de la ciudad a nivel nacional e internacional, demostrando el poder unificador de sus tradiciones y su entorno natural.

Esta apuesta integral por la cultura y la sostenibilidad no solo enriquece la oferta turística de Barranquilla, sino que también genera un impacto positivo en la conciencia ambiental de sus habitantes y visitantes. La Ciénaga de Mallorquín, con su biodiversidad única, se convierte en un lienzo vivo para los artistas, quienes a través de sus lentes transmiten mensajes de conservación y aprecio por el patrimonio natural. La metodología empleada en el concurso, que combina la formación técnica con la experiencia vivencial en el territorio, asegura que los fotógrafos no solo capturen imágenes estéticamente impactantes, sino que también desarrollen un entendimiento profundo de la fragilidad y el valor de estos ecosistemas. La participación de los pescadores locales añade una capa de autenticidad y conocimiento ancestral, transmitiendo historias y perspectivas que enriquecen la narrativa visual. El rol del Carnaval como catalizador de estas iniciativas es fundamental, demostrando su capacidad para ir más allá del entretenimiento y convertirse en un agente de cambio social y ambiental. La exposición y el calendario resultantes servirán como recordatorios tangibles de la conexión intrínseca entre la cultura carnavalesca y la riqueza natural de la región, inspirando acciones concretas para su preservación. El enfoque en la biocultura como eje de identidad busca reafirmar el orgullo por los recursos naturales y culturales de Barranquilla, promoviendo un sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva hacia su protección. Esta colaboración entre el Carnaval y la C.R.A. sienta un precedente para futuras iniciativas que integren el arte, la cultura y la sostenibilidad, posicionando a Barranquilla como un modelo de desarrollo armónico y consciente





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