Carnaval de Barranquilla: Un encuentro para preservar la identidad y la memoria cultural

El II Congreso Internacional 'Carnaval, Educación y Transmisión de Saberes' abordó la importancia de proteger la esencia del Carnaval de Barranquilla y su papel como definidor de la identidad del Caribe.

El II Congreso Internacional 'Carnaval, Educación y Transmisión de Saberes' reunió a líderes culturales y académicos, quienes coincidieron en la importancia de preservar la memoria histórica y cultural del Carnaval de Barranquilla. El evento sirvió como plataforma para destacar que esta festividad trasciende la mera celebración y se consolida como un elemento definitorio de la identidad del Caribe ante el mundo.

Se enfatizó la necesidad de proteger la esencia del Carnaval y adaptarlo a los nuevos tiempos sin perder su valor cultural, abordando aspectos clave como la gobernanza, la educación, la sostenibilidad y la recuperación del sentido de pertenencia colectivo.\Juan Carlos Ospino, director de Carnaval S.A.S., resaltó que el Carnaval es el mayor orgullo de la ciudad en términos antropológicos y culturales, subrayando su naturaleza diversa y global. Se mencionaron ejemplos concretos de esta diversidad, como la coexistencia de máscaras venecianas con el tradicional monocuco local. Ospino destacó el desafío de la organización para recuperar el sentido de pertenencia colectivo y garantizar que el Carnaval sea un patrimonio accesible para todos, libre de intereses mezquinos y personales. Se hizo hincapié en la necesidad de transformar el Carnaval en aspectos territoriales y logísticos, pero preservando siempre su esencia, protegiendo los elementos identitarios a pesar de los avances tecnológicos. Se anunció, además, la fase de revisión técnica de la segunda versión del PES, resultado de un amplio proceso de deliberación ciudadana.\Por otro lado, la mirada departamental se centró en la institucionalización de los procesos culturales para asegurar el apoyo constante a los hacedores del Carnaval. Eduardo Verano, resaltó la importancia de crear estructuras pedagógicas y jurídicas que garanticen la transmisión efectiva del acervo cultural. El gobernador subrayó que el éxito internacional del Carnaval de Barranquilla se nutre directamente de la riqueza cultural de los municipios del Atlántico, destacando la necesidad de salvaguardar estas expresiones locales. Se enfatizó la importancia de visibilizar a los hacedores locales y conectar las experiencias rurales con la proyección internacional del Carnaval, considerándolo un eje principal de cohesión social y una alternativa de subsistencia económica. La discusión concluyó reafirmando el papel fundamental de músicos y artesanos en la narrativa del Carnaval, promoviendo su elevación al máximo nivel de apreciación cultural





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