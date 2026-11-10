Carne de mapache en restaurantes de Alemania como alternativa frente a una especie invasora

Restaurantes y cazadores de Alemania promueven la carne de mapache para contener una especie invasora que amenaza la fauna nativa. Conozca los datos de caza y el origen de estos animales.

La carne de mapache ya tiene espacio en algunos restaurantes de Alemania. El restaurante Lindeneck, ubicado en Weimar, sirve muslos de mapache como parte de su oferta gastronómica, según documentó el diario El Tiempo. La propuesta busca presentar esta carne como una alternativa culinaria y, al mismo tiempo, como una herramienta para frenar la expansión de una especie que amenaza la fauna nativa del país.

El caso también llegó a la formación culinaria. Quince cazadores del estado federal participaron en un taller gastronómico en la terraza de Lindeneck, donde mostraron cómo preparar el animal y promovieron su consumo entre los asistentes.

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Cómo se usa la carne de mapache en la cocina alemana

Los restaurantes alemanes incorporan la carne de mapache como un ingrediente más de sus preparaciones. Según declaraciones recogidas por la cadena DW, algunos consumidores describieron su sabor como excelente y señalaron que la carne es tierna, como la mantequilla.

Otra experiencia fue documentada por el periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) en el club de tiro de Gingen. Allí, los asistentes degustaron carne de ganso y de mapache en una comida organizada alrededor de la discusión sobre especies invasoras.

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El mecanismo de esta iniciativa combina caza y consumo. Los cazadores aportan la materia prima, mientras que los restaurantes y los talleres culinarios ayudan a darle salida comercial y a difundir la idea de que el animal puede ser consumido.

Por qué Alemania busca controlar al mapache

El problema ambiental está en el origen de esta propuesta. Los mapaches fueron introducidos en Alemania durante el siglo XX, se han reproducido y se han expandido por diferentes regiones, donde representan una amenaza para algunas especies locales.

Ulrich Pfeffer, cazador y propietario de una empresa de gestión de fauna silvestre, explicó en Gingen los efectos de otras especies invasoras. Según señaló, los gansos del Nilo y los canadienses ensucian parques y piscinas públicas, mientras que las nutrias destruyen cañaverales y ocupan hábitats de otras especies.

En el caso del mapache, el impacto está ligado a su alimentación. Estos animales pueden entrar en las cajas nido y devorar los polluelos de aves autóctonas, lo que afecta la reproducción de la fauna local.

Pfeffer planteó que Alemania debería abatir al menos un millón de mapaches al año. Para dimensionar la cifra, comparó esa meta con los 1,2 millones de ciervos que se cazan anualmente en el país.

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Cifras de caza y el origen histórico del mapache

Las cifras actuales aún están lejos de esa meta. De acuerdo con datos divulgados por DW, en 2025 fueron eliminados 284.000 mapaches en Alemania.

Una de las versiones más difundidas atribuye a Hermann Göring, dirigente del régimen nazi, la orden personal de liberar mapaches en las inmediaciones de Kassel. Eberhard Leicht, exdirector de la Oficina Forestal de Vöhl, revisó documentos históricos para reconstruir lo ocurrido, según declaraciones recogidas por la BBC.

La investigación de Leicht encontró que sí existió una solicitud de la Oficina de Caza prusiana para liberar dos parejas de mapaches norteamericanos cerca del Edersee, un embalse próximo a Kassel, con el argumento de enriquecer la fauna. Sin embargo, Leicht descartó que existieran pruebas de una intervención directa de Göring o de otros dirigentes nazis en esa decisión.

Según los registros consultados, los animales fueron liberados antes de que se firmara la solicitud, una mañana de abril de 1934, cuando salieron de dos jaulas ubicadas en la orilla sur del Edersee.

Casi un siglo después, el país busca controlar la expansión del mapache, y algunos cazadores y restaurantes han encontrado en su carne una forma de aprovechar al animal mientras se intenta reducir su población.