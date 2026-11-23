La senadora Carolina Corcho se presenta como politóloga sin tener el título de pregrado, solo una maestría, mientras la Fiscalía investiga irregularidades en su campaña electoral del Pacto Histórico.

La senadora Carolina Corcho Mejía enfrenta un escrutinio público por presentar su hoja de vida y perfiles profesionales con el título de politóloga, una denominación académica que no posee según los registros educativos oficiales. Esta situación se remonta a los años anteriores a su nombramiento como ministra de Salud, donde fue consultada frecuentemente por medios de comunicación en temas de análisis político y salud pública, siempre bajo esa designación incorrecta.

Origen del reclamo académico

El desacuerdo con esta autodenominación fue planteado inicialmente por la química farmacéutica Hannah Escobar, quien señaló que Corcho atribuía una formación universitaria que no había cursado. La publicación de Escobar criticó lo irrespetuoso que resulta atribuir títulos profesionales sin haberlos obtenido, destacando que esta práctica minimiza la labor de quienes sí completan dichos programas académicos. Esta controversia se intensificó cuando Corcho fue nombrada por el presidente Gustavo Petro en julio de 2022, momento en el que su perfil en la red social X aún consignaba explícitamente que era politóloga.

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Diferencias entre maestría y pregrado

La distinción académica es clara: Corcho ostenta una maestría en estudios políticos, un posgrado multidisciplinario que no equivale al título profesional de pregrado en Ciencias Políticas. Mientras que la maestría se enfoca en investigación sobre fenómenos políticos, gobierno y relaciones internacionales, el grado de pregrado aborda la teoría política, instituciones y políticas públicas. A pesar de esta diferencia, la senadora ha mantenido la presentación de sí misma como politóloga en artículos escritos entre 2018 y 2022, cuando ejercía como vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana y presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur.

Posición de la senadora y críticas

Ante las preguntas directas del diario El Colombiano sobre la autenticidad de su título y la universidad que la otorgó, Corcho reiteró que es médica psiquiatra con maestría en estudios políticos. En entrevistas previas, como la concedida al portal El Unicornio, utilizó explícitamente el título de politóloga para analizar figuras políticas como Abelardo de la Espriella. Esta postura ha sido criticada por sectores que consideran que atribuirse un título sin tenerlo es una falta de rigor, especialmente cuando se trata de una figura de alto nivel en el gobierno.

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Investigación por irregularidades en campaña

Paralelamente a esta controversia académica, la Fiscalía General de la Nación anunció el pasado 20 de noviembre que imputará cargos en diciembre a dos individuos vinculados a la campaña presidencial de Corcho. Los investigados son Nelson Emiro Linares Zárate y Héctor Ulises Ávila Cortés, señalados de presuntas irregularidades en la elaboración y presentación de facturas relacionadas con los gastos de la campaña presidencial para la consulta interna del Pacto Histórico. Esta consulta interna se realizó en octubre de 2025, un evento que buscaba definir al candidato único de la coalición.

Consecuencias y contexto político

La situación de Corcho se enmarca en un contexto más amplio de escrutinio hacia miembros del Pacto Histórico, incluyendo a congresistas como Luz Verónica Estrada, Andrea Vargas y Claudia Romero. Aunque el escándalo sobre el título no alcanza la gravedad de otras faltas políticas, ha generado debate sobre la transparencia y la precisión académica en las figuras públicas. La Fiscalía, por su parte, continúa su proceso de imputación, lo que podría tener implicaciones legales directas para los responsables financieros de la campaña del Pacto Histórico en las elecciones recientes.